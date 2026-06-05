Cu ce echipă ar putea semna Zeljko Kopic, după plecarea de la Dinamo: „Ofertă formală și serioasă”

Zeljko Kopic (48 de ani) și-a anunțat plecarea de la Dinamo, după doi ani și jumătate. Antrenorul croat nu duce lipsă de oferte și ar putea semna în scurt timp cu noua echipă.

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Zeljko Kopic a ales să plece de la Dinamo, după ce echipa a încheiat sezonul pe locul patru. În plină vacanță, tehnicianul croat a decis să se despartă de „câini”, după 112 meciuri bifate pe banca echipei.

Zeljko Kopic ar putea semna cu Al-Wahda, după plecarea de la Dinamo

Zeljko Kopic nu-și dorește să ia o pauză, după despărțirea de Dinamo, astfel că e așteptat să semneze cu cei de la Al-Wahda. Presa din Arabia Saudită a făcut anunțul cu privire la fostul antrenor al „câinilor”.

Zeljko Kopic ar fi primit deja o ofertă oficială din partea celor de la Al-Wahda, fiind așteptat să ia o decizie privind viitorul său în următoarea perioadă.

„Kopic își încheie mandatul la Dinamo și ia acum în considerare următoarea sa mutare. Toate indiciile sugerează că va fi în regiunea Golfului Persic.