Cu ce echipă ar putea semna Zeljko Kopic, după plecarea de la Dinamo: „Ofertă formală și serioasă”

Zeljko Kopic (48 de ani) și-a anunțat plecarea de la Dinamo, după doi ani și jumătate. Antrenorul croat nu duce lipsă de oferte și ar putea semna în scurt timp cu noua echipă.
Zeljko Kopic a ales să plece de la Dinamo, după ce echipa a încheiat sezonul pe locul patru. În plină vacanță, tehnicianul croat a decis să se despartă de „câini”, după 112 meciuri bifate pe banca echipei.
Zeljko Kopic ar putea semna cu Al-Wahda, după plecarea de la Dinamo
Zeljko Kopic nu-și dorește să ia o pauză, după despărțirea de Dinamo, astfel că e așteptat să semneze cu cei de la Al-Wahda. Presa din Arabia Saudită a făcut anunțul cu privire la fostul antrenor al „câinilor”.
Zeljko Kopic ar fi primit deja o ofertă oficială din partea celor de la Al-Wahda, fiind așteptat să ia o decizie privind viitorul său în următoarea perioadă.
„Kopic își încheie mandatul la Dinamo și ia acum în considerare următoarea sa mutare. Toate indiciile sugerează că va fi în regiunea Golfului Persic.
Decizia reciprocă de a se despărți de Dinamo a venit după o serie de evoluții rapide. Kopic a primit recent mai multe oferte atractive de a antrena în afara Europei, cea mai notabilă fiind o ofertă formală și serioasă din partea conducerii clubului Al Wahda, care este dornică să-l aibă la conducerea noului lor proiect”, au scris arabii despre Zeljko Kopic.
Al-Wahda, echipă care-l are pe listă pe Zeljko Kopic, are un lot evaluat la suma de 32 de milioane de euro și a încheiat sezonul pe locul cinci.
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