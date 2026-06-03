Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât!

Cu cine s-a iubit superba Sorana Cîrstea înainte de Ion Ion Țiriac? Aşa cum a fost discretă în relaţia cu fiul celui mai bogat român, aşa a fost de discretă şi în relaţia avută tot cu un bărbat celebru. Timp de 3 ani ea a fost iubita unui jucător de tenis. Să vedem despe cine este vorba.

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Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru

Se ştie cu cine s-a iubit superba Sorana Cîrstea înainte de Ion Ion Țiriac. Timpul a trecut şi puţini sunt cei care îşi mai amintesc. Sorana tocmai ce ajunsese pe cea mai bună clasare în ierarhia WTA, locul 21. Şi tot atunci ea a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Alesul ei a fost jucătorul columbian Santiago Giraldo. Sau „Santi”, cum îl alinta. Un tip cu doi ani și jumătate mai în vârstă, fiind născut în noiembrie 1987. Santi nu era chiar un sportiv oarecare. Era în Top 30 ATP. Pe locul 28, mai precis. De-a lungul carierei, a disputat două finale ATP la simplu (Santiago 2011 și Barcelona 2014) și una la dublu (Gstaad 2012). Câștigurile sale financiare s-au situat undeva la 4 milioane de dolari.

Cum l-a cunoscut Sorana Cîrstea pe Santiago Giraldo

În acea vreme, 2014, Giraldo pusese ochii pe o altă jucătoare de tenis. Nimeni alta decât Ana Ivanovic, cea mai bună prietenă a Soranei. Sârboaica fusese chiar și liderul mondial al ierarhiei WTA, în 2008. Dar frumoasa Ana nu a căzut în mrejele columbianului, cunoscut drept un adevărat Don Juan al lumii tenisului. Ea a devenit partenera de viață a unui fotbalist celebru, germanul Bastian Schweinsteiger. În schimb, Sorana, din apropiere, n-a zis „nu”. A urmat o poveste frumoasă ce a durat 3 ani. Multe dintre momentele petrecute împreună le-au împărtășit lumii pe conturi de socializare.

„Sorana e de departe pe primul loc pentru mine”, le mărturisea Giraldo jurnaliştilor, în acea perioadă. El posta frecvent poze cu jucătoarea română, ca semne ale iubirii ce i-o purta. Relația a ajuns la final după 3 ani. Motivele clare au rămas între cei doi. Cert este că Santi și-a luat după aceea o pauză. Și de tenis și de iubiri. S-a refugiat în călătorii inițiatice și filosofii eliberatoare. Semn că ruptura de Sorana a lăsat ceva urme.

Sorana Cîrsea s-a depărţit şi de Ion Ion Țiriac

Tot în 2017 divorța și Ion Ion Țiriac de Ileana Lazariuc. Ce a urmat între ei, toată România ştie. Din păcate, şi relaţia dintre cei doi s-a terminat la început de ianuarie. Acum, Sorana Cîrstea este din nou singură şi traversează un alt moment bun din carieră.