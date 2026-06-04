PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!”

Înaintea partidei amicale de astăzi dintre Franța și Coasta de Fildeș din pregătirea Campionatului Mondial, starul naționalei africane, Yan Diomande, a vorbit despre interesul celor de la Paris Saint-Germain pentru transferul său.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Leipzig cere 100 de milioane pentru Diomande

Transferat în urmă cu un an de Leipzig de la Leganes cu 20 de milioane de euro, Diomande a „explodat” în ultimul sezon. Extrema de 19 ani a marcat 12 goluri și a dat 8 assist-uri și a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Bundesliga.

De Diomande s-au interesat cluburi importante precum Bayern, Manchester United, Liverpool sau PSG. Primele două au ieșit din cursă din cauza prețului, iar acum campioana Europei este în pole position. După ce presa din Franța a scris că Diomande și-a dat acordul pentru ca PSG să demareze negocierile cu Leipzig, jucătorul a vorbit despre interesul echipei lui Luis Enrique în conferința de presă a naționalei Coastei de Fildeș.

„Paris Saint-Germain este o echipă pe care am iubit-o de când eram mic. Tatăl meu este fan al lui PSG, este o echipă pe care o admir ca fan al fotbalului” a spus Diomande în conferință. Ulterior, într-un interviu pentru Telefoot, Diomande a spus: „Ar fi o plăcere pentru mine să vin și să joc la unul dintre cele mai mari cluburi. Este mereu o plăcere să vin aici pentru că vorbesc franceză, adaptarea nu ar fi dificilă. De ce nu? Dar nu mă gândesc la viitorul meu. Sunt concentrat pe Campionatul Mondial. După aceea, ce se va întâmpla va fi că aceste cluburi vor discuta între ele și vom vedea ce se întâmplă” a mai spus Diomande.