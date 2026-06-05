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Ioan Ovidiu Sabău a revenit în Liga 1! A fost prezentat oficial la Farul

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 16:21

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Ioan Ovidiu Sabău a revenit în Liga 1! A fost prezentat oficial la Farul

Neluţu Sabău, în timpul unui meci - Profimedia Images

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Ioan Ovidiu Sabău a revenit în Liga 1 și a fost prezentat oficial la Farul. Antrenorul s-a înțeles cu formația din Constanța, înlocuindu-l pe Flavius Stoican.

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Farul Constanţa a anunţat despărţirea de Flavius Stoican, antrenor care a salvat cu mari emoţii echipa de la retrogradare, în urma barajului cu Chindia Târgovişte. Formaţia de la malul mării a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a scăpa de liga secundă.

Ioan Ovidiu Sabău a semnat cu Farul

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre. Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al “Generatiei de Aur”, fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj. Bun venit la Farul și mult succes!”, a anunțat Farul, printr-un comunicat oficial.

În luna aprilie, după ce Ianis Zicu şi-a dat demisia de la Farul, şefii de la Farul au negociat cu Ioan Ovidiu Sabău, iar tehnicianul a cerut 30.000 de euro salarii lunare pentru el şi stafful său, sumă care a fost considerată prea mare şi acolo s-au blocat discuţiile.

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Ioan Ovidiu Sabău era liber de contract din octombrie 2025, atunci când își încheia al treilea mandat pe banca celor de la U Cluj. După 95 de meciuri bifate pe banca „Șepcilor roșii”, antrenorul a decis să plece, clujenii fiind ulterior preluați de Cristiano Bergodi.

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