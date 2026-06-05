Cristi Chivu, primul transfer al verii la Inter! Mutarea a costat 23 de milioane de euro

Inter a început oficial campania de transferuri din această vară, iar campioana din Serie A a oficializat revenirea pe ”Meazza” a lui Aleksandar Stankovic, mijlocaș de 20 de ani.

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Fotbalistul care a fost format de academia lui Inter, dar care nu a debutat niciodată pentru echipa mare, a semnat cu formația antrenată de Cristi Chivu.

Aleksandar Stankovic a semnat cu Inter

Cristi Chivu a primit deja prima veste bună din partea conducerii, asta după ce tehnicianul român a bătut palma pentru prelungirea contractului.

Concret, italienii l-au prezentat vineri pe Aleksandar Stankovic, care a fost cumpărat de la Club Brugge în schimbul sumei de 23 de milioane de euro.

El este un produs al academiei celor de la Inter și un internațional sârb de perspectivă. 55 de meciuri a jucat acesta pentru formația belgiană, marcând de 9 ori și oferind 5 pase decisive. Stankovic a cucerit și titlul în Belgia.