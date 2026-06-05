Înlocuitor pentru Zeljko Kopic: șefii lui Dinamo au găsit antrenor în Ungaria. Cine e alesul

Zeljko Kopic (48 de ani) a plecat de la Dinamo după doi ani și jumătate. Șefii „câinilor” i-au găsit deja înlocuitor, purtând negocieri avansate cu portughezul Nuno Campos (51 de ani).

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Antrenorul dorit de oficialii din Ștefan cel Mare în locul lui Zeljko Kopic la Dinamo se află sub contract cu formația din prima ligă din Ungaria, Zalaegerszeg.

Înlocuitor pentru Zeljko Kopic la Dinamo: Nuno Campos, dorit de „câini”

Dinamo vrea să-și continue strategia începută în urmă cu mai bine doi ani și să mizeze în continuare pe un antrenor străin. „Câinii” au găsit antrenor în Ungaria, Nuno Campos fiind în pole-position pentru preluarea formației din Ștefan cel Mare.

Șefii lui Dinamo poartă negocieri avansate cu Nuno Campos, iar conform gsp.ro, vor să-l prezinte oficial pe acesta duminică sau luni, la doar câteva zile după anunțul plecării lui Zeljko Kopic.

Nuno Campos, alesul „câinilor”, mai are contract cu Zalaegerszeg încă un sezon. Conform presei din Ungaria, antrenorul poate pleca de la echipă dacă i se va achita clauza de 200.000 de euro.