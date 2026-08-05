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Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a „distrus”

Publicat: 5 august 2026, 11:06

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Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a „distrus”
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Cristi Borcea / Instagram Valentina Pelinel

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Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei, dar este măcinat de un mare regret. Milionarul român, ajuns la vârsta de 56 de ani, a dat detalii din viaţa sa.

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Cristi Borcea este căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel, cea de-a treia soţie a lui. Cei doi au împreună trei copii (vezi galeria foto cu soţia lui Cristi Borcea).

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret

Cristi Borcea a dezvăluit că nu a putut fi prezent mai mult în viaţa copiilor lui, în perioada în care era acţionar la Dinamo. De-a lungul timpului, omul de afaceri român a dezvăluit că marea lui dragoste a fost clubul din Ştefan cel Mare, pe care l-a condus până în 2012.

Borcea a mai transmis că din pasiunea pentru fotbal, dusă la extrem, a ajuns pe masa de operaţie la doar 41 de ani, suferind o intervenţie chirurgicală la inimă.

„(n.r: Ați fost un tată restrictiv sau ați fost genul ăla, când a făcut 18-19 ani: ‘Ia, tată, mașini, bani, ce vrei, distrează-te!’?) Ăsta nu e un plus al meu, e un minus, nu i-am refuzat niciunui copil nimic. Poate pentru că am și nouă copii cu patru femei și, cu excepția lui Patrick… Da, el a trăit la intensitate lângă mine. Ceilalți copii nu m-au avut permanent lângă ei.

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La mine, cu fotbalul, nu existau Crăciun, Paște, onomastică. De aceea am ajuns la 41 de ani să fac operație pe cord, trei divorțuri… (n.r: două). Am vrut să compensez, nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții, asta este”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel.

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