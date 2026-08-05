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„E vina noastră că idolatrizăm un vagabond!” Neymar, imagini nemaivăzute în Brazilia! Ce a putut să facă în fața fanilor

Sebastian Ujica Publicat: 5 august 2026, 10:14

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E vina noastră că idolatrizăm un vagabond!” Neymar, imagini nemaivăzute în Brazilia! Ce a putut să facă în fața fanilor

Neymar a făcut scandal după victoria lui Santos cu Remo

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Face ce face și iar ajunge în prim-plan. Și nu doar cu ceea ce reușește pe teren! Este vorba despre Neymar, jucătorul celor de la Santos, implicat într-un nou scandal în Brazilia.

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Santos a învins-o cu 1-0 pe Remo în Cupa Braziliei după 0-0 în partida tur și s-a calificat în turul următor. La final, Neymar a început show-ul.

Neymar, scandal incredibil în Brazilia

După ce a pasat la unicul gol al partidei, Neymar, intrat pe teren la pauză, a început să sărbătorească ostentativ în fața adversarilor. Supărat pentru intrările tari ale adversarilor, fostul jucător de la Barcelona și PSG a scos din sărite pe toată lumea.

Momentul critic a avut loc în vestiar: Neymar a început să danseze și să țipe că Remo a fost eliminată în fața președintelui celor de la Remo, a staff-ului adversarei, dar și a jucătorilor.

„Vagabondul ăsta de Neymar, care este idolatrizat de o mulțime de copii, a venit și a făcut circul lui aici, iar la final a mai venit și să provoace. Așa că noi suntem de vină că idolatrizăm o haită de vagabonzi ca el!” a fost mesajul dur dat de către Tonhao, președintele celor de la Remo, în fața căruia a sărbătorit Neymar victoria.

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