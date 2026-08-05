„E vina noastră că idolatrizăm un vagabond!” Neymar, imagini nemaivăzute în Brazilia! Ce a putut să facă în fața fanilor

Face ce face și iar ajunge în prim-plan. Și nu doar cu ceea ce reușește pe teren! Este vorba despre Neymar, jucătorul celor de la Santos, implicat într-un nou scandal în Brazilia.
Santos a învins-o cu 1-0 pe Remo în Cupa Braziliei după 0-0 în partida tur și s-a calificat în turul următor. La final, Neymar a început show-ul.
Neymar, scandal incredibil în Brazilia
După ce a pasat la unicul gol al partidei, Neymar, intrat pe teren la pauză, a început să sărbătorească ostentativ în fața adversarilor. Supărat pentru intrările tari ale adversarilor, fostul jucător de la Barcelona și PSG a scos din sărite pe toată lumea.
Momentul critic a avut loc în vestiar: Neymar a început să danseze și să țipe că Remo a fost eliminată în fața președintelui celor de la Remo, a staff-ului adversarei, dar și a jucătorilor.
„Vagabondul ăsta de Neymar, care este idolatrizat de o mulțime de copii, a venit și a făcut circul lui aici, iar la final a mai venit și să provoace. Așa că noi suntem de vină că idolatrizăm o haită de vagabonzi ca el!” a fost mesajul dur dat de către Tonhao, președintele celor de la Remo, în fața căruia a sărbătorit Neymar victoria.
« ÉLIMINÉS ! ÉLIMINÉS ! » 🫵😳
Neymar 🇧🇷 est devenu HORS DE LUI au moment de charrier le président, le staff et les joueurs de Remo que Santos a éliminé en Coupe du Brésil.
ÇA DONNE UNE SCÈNE DÉRISOIRE 😱
🎥 @BrennoRayol via @liberta___depre pic.twitter.com/8JW4H7iJMG
— Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2026
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