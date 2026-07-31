Ce relaţie are celebrul milionar cu încă soţia lui, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei!

Lachie Neale (33 de ani) a ajuns pe prima pagină a tabloidelor, după ce şi-a înşelat soţia, pe Jules Neale, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley.

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Jules Neale s-a despărţit de dublul campion din AFL după ce a fost trădată, aşa cum scria ea pe reţelele sociale, „în cel mai inimaginabil mod”. (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII TRIUNGHIULUI AMOROS, ÎN GALERIA FOTO)

Lachie Neale, după ce a înşelat-o pe soţia lui, Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia: „Sunt foarte norocos că a fost flexibilă”

Ea s-a mutat din Brisbane în Perth cu cei doi copii ai cuplului. Casa pe care Lachie şi Jules o aveau împreună în Brisbane, şi în care locuiau cu cei doi copii ai lor, au vândut-o la licitaţie. Practic, doar în acte cei doi mai sunt căsătoriţi, divorţul nefiind încă pronunţat oficial.

Lachie Neale face „naveta” din Brisbane în Perth, oricând îi permite programul, pentru a-şi vedea copiii. El are o relaţie civilizată cu Jules, în ciuda faptului că a înşelat-o într-un mod incredibil. Cunoscutul jucător de fotbal australian s-a arătat recunoscător pentru că Jules a înţeles ce program are el ca sportiv profesionist şi îi permite să vadă copiii de fiecare dată când ajunge în Perth.

Lachie Neale e dublu campion AFL

„Evident, este greu să nu-i am pe copii aici, dar sunt destul de norocos că Jules, mama lor, îmi permite să vin și să plec din Perth.