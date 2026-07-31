Ce relaţie are celebrul milionar cu încă soţia lui, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei!

Lachie Neale (33 de ani) a ajuns pe prima pagină a tabloidelor, după ce şi-a înşelat soţia, pe Jules Neale, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley.
Jules Neale s-a despărţit de dublul campion din AFL după ce a fost trădată, aşa cum scria ea pe reţelele sociale, „în cel mai inimaginabil mod”. (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII TRIUNGHIULUI AMOROS, ÎN GALERIA FOTO)
Lachie Neale, după ce a înşelat-o pe soţia lui, Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia: „Sunt foarte norocos că a fost flexibilă”
Ea s-a mutat din Brisbane în Perth cu cei doi copii ai cuplului. Casa pe care Lachie şi Jules o aveau împreună în Brisbane, şi în care locuiau cu cei doi copii ai lor, au vândut-o la licitaţie. Practic, doar în acte cei doi mai sunt căsătoriţi, divorţul nefiind încă pronunţat oficial.
Lachie Neale face „naveta” din Brisbane în Perth, oricând îi permite programul, pentru a-şi vedea copiii. El are o relaţie civilizată cu Jules, în ciuda faptului că a înşelat-o într-un mod incredibil. Cunoscutul jucător de fotbal australian s-a arătat recunoscător pentru că Jules a înţeles ce program are el ca sportiv profesionist şi îi permite să vadă copiii de fiecare dată când ajunge în Perth.
Lachie Neale e dublu campion AFL
„Evident, este greu să nu-i am pe copii aici, dar sunt destul de norocos că Jules, mama lor, îmi permite să vin și să plec din Perth.
Îl aduc pe Piper (n.r: băiatul lui şi al lui Jules) aici destul de des… Sunt foarte norocos că Jules a fost foarte flexibilă în această privință și pot să mă întorc la Perth cu binecuvântarea clubului oricând vreau.
Dacă trebuie să lipsesc de la o zi de antrenament sau orice altceva, ei sunt bucuroși (n.r: cei de la club) să se întâmple asta. Până acum gestionez destul de bine situația. Este abia începutul anului, dar sezonul de fotbal se va duce și va fi din nou extrasezon”, a declarat Lachie Neale în presa australiană.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.
Dublu campion cu Brisbane Lions, Lachie Neale ar putea să îşi schimbe echipa în viitor, pentru a fi mai aproape de copiii săi.
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