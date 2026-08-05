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Elizabeta Samara – I-Ching Cheng LIVE VIDEO pe AntenaPLAY, primul tur la WTT Champions Yokohama 2026

Sebastian Ujica Publicat: 5 august 2026, 10:40

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Elizabeta Samara – I-Ching Cheng LIVE VIDEO pe AntenaPLAY, primul tur la WTT Champions Yokohama 2026
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Elizabeta Samara joacă în primul tur de la WTT Champions Yokohama 2026, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 4-9 august.

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Turneul nipon are două nume românești la startul său. Szocs (locul 24 mondial) și Samara (locul 36 WTT) vin din nou la Yokohama, unde speră să aibă parte de o prestație mai bună. Anul trecut, „Bernie” a fost eliminată după al doilea meci, în optimi, în timp ce veterana Samara a fost învinsă încă din prima rundă.

În primul meci de astăzi, Bernadette Szocs a obținut o victorie fantastică în fața Hanei Goda.

SAMARA – I-CHING CHENG LIVE VIDEO PE ANTENA PLAY DE LA 11.30

Duelul Elizabetei cu Cheng I-C este deja un clasic în tenisul de masă. Va fi al 7-lea meci direct între cele două. Sportiva din China s-a impus de fiecare dată până acum. Ultimul duel, la SMASH în urmă cu un an, a fost dramatic, cu victorie în decisiv pentru Cheng I-C, însă partida a fost foarte echilibrată.

Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).

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Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.

 

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