Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool

Dumitru Dragomir a dezvăluit cu câţiva ani în urmă care este motivul real pentru care nu bea niciodată alcool. Totul are legătură cu un episod nefericit din copilăria fostului şef de la LPF.

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Pe vremea când Dragomir avea doar 6 ani şi prietenii familiei sărbătoreau Paştele, acesta a fost încurajat să bea ţuică. Fiind un copil, evident că micuţului Mitică i s-a făcut rău şi de-atunci nu a mai pus gura pe băuturi alcoolice.

Dumitru Dragomir nu bea băuturi alcoolice

„Am băut o data, la o pomană. Aveam 6 ani, m-am matolit și de atunci nu mai beau nimic. La 6 ami mi-au dat ăia tuică, de Paști.

Cum să ducea toată lumea de Paști: ‘Bea Mitică’, și eu bam bam. Mamă, de atunci să nu mai văd băutură”, a spus Dragomir, citat de realitatea.net.

Ce pensie a încasat Mitică Dragomir în iulie 2026

Pe de altă parte, Mitică Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele 3 pensii pe care le cumulează. Cum primește banii și face cu ei? Mitică Dragomir e vizitat lunar de poștaș, care îi aduce banii în plic, iar o parte bună din bani îi dă la nepoți.