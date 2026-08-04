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Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool

Antena Sport Publicat: 4 august 2026, 15:31

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Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool

Dumitru Dragomir, în cadrul unui eveniment - Sport Pictures

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Dumitru Dragomir a dezvăluit cu câţiva ani în urmă care este motivul real pentru care nu bea niciodată alcool. Totul are legătură cu un episod nefericit din copilăria fostului şef de la LPF.

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Pe vremea când Dragomir avea doar 6 ani şi prietenii familiei sărbătoreau Paştele, acesta a fost încurajat să bea ţuică. Fiind un copil, evident că micuţului Mitică i s-a făcut rău şi de-atunci nu a mai pus gura pe băuturi alcoolice.

Dumitru Dragomir nu bea băuturi alcoolice

„Am băut o data, la o pomană. Aveam 6 ani, m-am matolit și de atunci nu mai beau nimic. La 6 ami mi-au dat ăia tuică, de Paști.

Cum să ducea toată lumea de Paști: ‘Bea Mitică’, și eu bam bam. Mamă, de atunci să nu mai văd băutură”, a spus Dragomir, citat de realitatea.net.

Ce pensie a încasat Mitică Dragomir în iulie 2026

Pe de altă parte, Mitică Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele 3 pensii pe care le cumulează. Cum primește banii și face cu ei? Mitică Dragomir e vizitat lunar de poștaș, care îi aduce banii în plic, iar o parte bună din bani îi dă la nepoți.

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”(n.r. Pensia aceea de 5000 de euro îți intră lună de lună? Pe ce dată vin banii?) Astăzi (n.r. luni, 13 iulie) au venit banii, 5.000 de euro.

Eram la hotel și poștărița zice: ‘domnule Dragomir, unde vă găsesc?’ (n.r. Ți-i aduce cash? 250 de milioane cash?) Da, jur, păi cum”, a povestit Mitică Dragomir pentru fanatik.ro.

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