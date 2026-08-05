Jucător de 2,5 milioane de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. A bătut palma cu Dan Şucu şi e aşteptat să semneze

Rapid se apropie de oficializarea unui nou transfer, în această perioadă de mercato. Daniel Pancu va primi întăririle aşteptate, după ce un atacant a bătut palma cu Dan Şucu.
Filip Stojilkovic (26 de ani) s-a înţeles cu cei de la Rapid şi urmează să semneze contractul. Atacantul elveţian este cotat la suma de 2,5 milioane de euro.
Rapid s-a înţeles cu un atacant: Filip Stojilkovic va semna cu echipa lui Daniel Pancu
Filip Stojilkovic va fi împrumutat de Rapid de la Pisa, în acest sezon, notează digisport.ro. Atacantul este aşteptat să ajungă la Bucureşti azi sau cel târziu mâine pentru a semna contractul cu formaţia din Giuleşti.
Rapid le va plăti celor de la Pisa suma de 200.000 de euro pentru împrumutul pe un sezon al lui Filip Stojilkovic. Italienii l-au transferat pe atacantul elveţian de la Cracovia în iarnă, plătind trei milioane de euro pentru el.
Filip Stojilkovic şi-a început cariera în Elveţia, evoluând la Zurich şi Red Star, înainte să facă pasul în Germania pentru o scurtă perioadă de timp, la Hoffenheim U19. În 2019, el a revenit în ţara natală şi a jucat pentru FC Wil, Sion şi Aarau, Darmstadt plătind în schimbul lui suma de două milioane de euro, în iarna lui 2023. Germanii l-au împrumutat la Kaiserslautern şi şi Beograd, înainte să fie transferat definitiv de Cracovia în vara lui 2025.
Daniel Pancu a cerut un atacant, în acest start de sezon, giuleştenii devenind mai ofensivi sub comanda sa. Echipa a marcat cinci goluri în primele trei runde din Liga 1, fiind titularizaţi atacanţi diferiţi. În victoria cu 1-0 cu Sepsi din prima rundă, a evoluat Borisav Burmaz, în remiza cu Botoşani, scor 1-1, a jucat Timotej Jambor, iar în victoria cu 3-1 cu CFR Cluj a fost titular tânărul Jason Kodor.
Filip Stojilkovic ar urma să fie al şaptelea transfer al verii realizat de Rapid. Giuleştenii s-au mai înţeles cu Mohammed Kamara, Daniel Graovac, Stefan Senciuc, Jason Kodor, Vladan Bubanja și Alin Kumer Celik.
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