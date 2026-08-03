(P) Airsoftul – sportul despre care se vorbește tot mai mult

Există sporturi care cer stadion, echipament scump și ani de pregătire înainte de primul meci. Și există sporturi care te primesc de la prima sesiune, cu echipament împrumutat, într-o echipă cu oameni pe care îi cunoști de câteva minute. Airsoftul face parte din a doua categorie — și această accesibilitate explică în mare parte creșterea constantă a comunităților active din România în ultimii ani.

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Recunoscut oficial ca sport în România prin ordin ministerial din 2010, airsoftul a parcurs un drum rapid de la hobby de nișă la disciplină sportivă cu federație recunoscută, competiții naționale și o prezență tot mai vizibilă în peisajul sportiv românesc.

Ce face airsoftul diferit față de alte sporturi de echipă

Airsoftul combină într-un mod neobișnuit trei componente pe care puține sporturi le reunesc simultan — efortul fizic variabil, strategia tactică și lucrul în echipă sub presiune reală. Niciuna dintre cele trei nu e suficientă singură — performanța pe teren apare din combinarea lor în timp real, în scenarii care se schimbă constant și care cer adaptare rapidă.

Un scenariu tipic de airsoft organizat durează între una și câteva ore. Participanții parcurg distanțe semnificative prin teren, iau decizii rapide în condiții de vizibilitate redusă și comunicare limitată și gestionează presiunea unui obiectiv colectiv care depinde de fiecare individ din echipă.

Din punct de vedere fizic, efortul e intermitent — perioade de sprint alternează cu momente de deplasare tactică lentă și poziționare statică. Acest tipar de efort contribuie la dezvoltarea rezistenței cardiovasculare și a capacității de adaptare la schimbări de ritm, fiind accesibil unui spectru larg de niveluri de fitness.