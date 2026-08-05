Doi jucători de la CFR Cluj, propuşi de Neluţu Varga la Rapid. Răspunsul dat de giuleşteni

Doi jucători de la CFR Cluj au fost propuşi de Neluţu Varga la Rapid. Clujenii se confruntă cu mari probleme financiare în acest start de sezon, patronul echipei fiind dispus să vândă la rivalele din Liga 1.

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Dată fiind situaţia dificilă de la echipă, Neluţu Varga le-a propus celor de la Rapid să transfere doi jucători de bază de la CFR Cluj, anume Andrei Cordea (27 de ani) şi Marian Huja (26 de ani).

Doi jucători de la CFR Cluj, propuşi de Neluţu Varga la Rapid

Ambii jucători au fost apreciaţi de Daniel Pancu în sezonul trecut, când antrenorul era pe banca celor de la CFR Cluj, înaintea revenirii în Giuleşti. Alături de ei, „Pancone” a reuşit să ducă echipa din Gruia în cupele europene.

În ciuda acestui fapt, Rapid a decis să nu dea curs propunerii venite din partea celor de la CFR Cluj, notează fanatik.ro. Giuleştenii nu au luat în calcul transferurile celor doi jucători, deoarece au alte ţinte în mercato, fiind aproape să oficializeze transferul unui atacant.

De asemenea, Rapid nu a vrut să-l transfere pe Marian Huja date fiind temerile în ceea ce priveşte situaţia lui medicală. Fundaşul a evoluat doar 11 minute în acest start de sezon, în turul cu Alashkert din turul doi preliminar de Conference League.