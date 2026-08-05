Universitatea Craiova a primit răspunsul, după oferta pentru titularul lui Dinamo. „Câinii” i-au anunţat clauza

Universitatea Craiova a primit răspunsul final, după oferta pentru titularul lui Dinamo. Campioana României a pus ochii pe fundaşul central de 20 de ani, Nikita Stoinov.

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Oltenii s-au arătat dispuşi să plătească suma de „doar” 700.000 de euro în schimbul lui Nikita Stoinov. Mihai Rotaru vrea să aducă un nou fundaş central în lotul condus de Filipe Coelho, ţinând cont de plecarea lui Juraj Badelj în Grecia.

Universitatea Craiova a primit răspunsul, după oferta pentru titularul lui Dinamo: 3 milioane de euro pentru Nikita Stoinov

Andrei Nicolescu a venit cu replica, după ce Universitatea Craiova s-a interesat de Nikita Stoinov. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că oltenii trebuie să achite suma de trei milioane de euro în schimbul fundaşului central.

Fundaşul israelian a ajuns la o înţelegere cu Dinamo privind creşterea clauzei în sezonul trecut, suma fiind dublată. Clauza ar fi trebuit să crească de la 1,5 milioane de euro la 2 milioane de euro în actuala stagiune, însă „câinii” au fost inspiraţi şi i-au setat o clauză mai mare stopperului încă din stagiunea trecută.

„Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza.