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Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură după lovitură

Antena Sport Publicat: 30 iulie 2026, 14:32 / Actualizat: 30 iulie 2026, 16:38

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Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură după lovitură
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Brigitte Pastramă locuieşte în Dubai / Instagram

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Brigitte Pastramă, fosta soţie a lui Ilie Năstase, a dat lovitura. Prezentă zilele trecute în Italia, la Rome Haute Fashion Show, ea a fost desemnată „Designer of the year”.

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Într-un timp foarte scurt de când a intrat în acest domeniu, ea a primit recunoaştere internaţională. Mai mult, fosta soţie a lui Ilie Năstase se pregăteşte de alte evenimente importante.

Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură după lovitură

În perioada următoare, Brigitte Pastramă are calendarul plin şi va fi prezentă la mai multe evenimente de fashion. Acum îşi pregăteşte noile colecţii pentru un fashion show la Milano, care va avea loc pe 3 octombrie, după care va ajunge la un alt astfel de eveniment pe 14 noiembrie, la Paris.

Brigitte Pastramă îşi va duce colecţiile şi în afara Europei. În perioada 17-19 noiembrie va fi la Dubai, după care va merge şi în Qatar, urmând ca pe 28 noiembrie să prezinte colecţiile la Tokyo.

„Avem un program foarte încărcat până la sfârșitul anului. Săptămâna asta voi deschide și showroomul cu materiale și creații de lux în Voluntari. Nu o să am deloc timp de vacanță, nu vom pleca, eu plec oricum în fiecare lună la showurile de modă. Tocmai ce m-am întors de la Roma.

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La sfârșitul lunii august plec în India, trebuie să merg până acolo pentru că am început un proiect, nu sunt singură, trebuie să merg să printez materiale pe mătase și pe in. Apoi vom face produsele de serie, rochii din mătase și în care cred că vor fi dedicate în mod special femeilor din Middle East, sunt rochii lungi, vaporoase, cu mâneci, printuri. Vom face și câteva abaya și o să vedem cum o să meargă și aici. Eu când merg la biserică port genul acela de rochii, îmi place cum îmi stă”, a declarat Brigitte Pastramă, potrivit click.ro.

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