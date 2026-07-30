Brigitte Pastramă, fosta soţie a lui Ilie Năstase, a dat lovitura. Prezentă zilele trecute în Italia, la Rome Haute Fashion Show, ea a fost desemnată „Designer of the year”.

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Într-un timp foarte scurt de când a intrat în acest domeniu, ea a primit recunoaştere internaţională. Mai mult, fosta soţie a lui Ilie Năstase se pregăteşte de alte evenimente importante.

Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură după lovitură

În perioada următoare, Brigitte Pastramă are calendarul plin şi va fi prezentă la mai multe evenimente de fashion. Acum îşi pregăteşte noile colecţii pentru un fashion show la Milano, care va avea loc pe 3 octombrie, după care va ajunge la un alt astfel de eveniment pe 14 noiembrie, la Paris.

Brigitte Pastramă îşi va duce colecţiile şi în afara Europei. În perioada 17-19 noiembrie va fi la Dubai, după care va merge şi în Qatar, urmând ca pe 28 noiembrie să prezinte colecţiile la Tokyo.

„Avem un program foarte încărcat până la sfârșitul anului. Săptămâna asta voi deschide și showroomul cu materiale și creații de lux în Voluntari. Nu o să am deloc timp de vacanță, nu vom pleca, eu plec oricum în fiecare lună la showurile de modă. Tocmai ce m-am întors de la Roma.