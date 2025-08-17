"Aveţi o pensie nesimţită?" Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! - Antena Sport

Închide meniul
“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat!

Publicat: 17 august 2025, 9:31

“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat!
Dumitru Dragomir / AntenaSport

Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.

Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.

Dumitru Dragomir cumulează 3 pensii de la statul român. Primeşte circa 5.000 de euro lunar

Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.

Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.

Nu sunt cel mai fericit român. Am familia sănătoasă, asta contează cel mai mult, contează enorm. Nu am avut sincope financiare în ultimii zece ani. Chiar dacă la Ligă aveam un salariu demențial, 30 de mii de dolari pe lună, pensia a venit 5.000 de euro, adunată cu cea de la Parlament”, a mai spus Dragomir, pentru sursa citată.

Dumitru Dragomir a devenit preşedinte al LPF în 1996, după ce, anterior, fusese vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în mandatul lui Mircea Angelescu. A avut patru mandate ca şef la Ligă.

Dragomir a fost înlocuit de la LPF în noiembrie 2013, după ce Gino Iorgulescu l-a învins în alegeri. Gino Iorgulescu e şi în prezent şeful LPF.

Dragomir a fost judecat în mai multe dosare, dar a fost achitat definitiv de fiecare dată. Ultima oară a fost achitat în dosarul dezafilierii echipei lui Adrian Mititelu.

