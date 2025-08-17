"Aveţi o pensie nesimţită?" Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.

Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.

Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.

„Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.

„Nu sunt cel mai fericit român. Am familia sănătoasă, asta contează cel mai mult, contează enorm. Nu am avut sincope financiare în ultimii zece ani. Chiar dacă la Ligă aveam un salariu demențial, 30 de mii de dolari pe lună, pensia a venit 5.000 de euro, adunată cu cea de la Parlament”, a mai spus Dragomir, pentru sursa citată.