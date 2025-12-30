(P) Erling Haaland a marcat mai multe goluri decât 3 echipe din Premier League în acest sezon - Antena Sport

Un singur club din Premier League a scăpat de furia lui Haaland

Până în acest moment, Erling Haaland a jucat împotriva a 24 cluburi de Premier League. Adversara preferată a norvegianului este West Ham, împotriva căreia a marcat 11 goluri în 7 meciuri. Urmează Wolves, în fața căreia starul lui Manchester City a înscris de 10 ori în 6 meciuri.

Adversare împotriva cărora Haaland a marcat 5+ goluri*

• West Ham (11 goluri)

• Wolves (10 goluri)

• Crystal Palace (8 goluri)

• Manchester United (8 goluri)

• Fulham (7 goluri)

• Brighton (6 goluri)

• Everton (6 goluri)

• Nottingham Forest (5 goluri)

• Arsenal (5 goluri)

* doar meciuri din Premier League

Haaland a înscris împotriva a 23 din cele 24 cluburi de Premier League pe care le-a întâlnit. Singura formație în fața căreia nu a punctat este Sunderland. Este drept, “pisicile negre” au promovat în Premier League în acest sezon, Haaland disputând un singur meci împotriva acestei echipe.

Cu Sunderland, Manchester City se va întâlni în chiar prima zi a anului 2026. Va reuși oare să scape și acum Sunderland fără gol primit de la norvegian? Programul întregii etape de Premier League, dar și al altor meciuri din campionatele de top este disponibil pe pagina meciuri fotbal azi.

Șanse mari la titlul de golgheter și în Champions League

De când a venit la Manchester City, Haaland a jucat 169 de meciuri în toate competițiile oficiale. A marcat nu mai puțin de 149 de goluri și a oferit 25 de pase decisive. Starul lui Manchester City a punctat de șase ori în acest sezon de Champions League. A făcut-o inclusiv în fața fostei sale formații, Borussia Dortmund.

Se află pe poziția a doua în clasamentul golgheterilor din Champions League, la egalitate cu ocupantul celei de-a treia poziții, nigerianul Osimhen (Galatasaray). Golgheterul Champions League este francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), cu 9 reușite.

Norvegianul luptă cu doi jucători pentru cucerirea Ghetei de Aur

În acest moment, norvegianul se află pe locul secund în clasamentul pentru „Gheata de Aur”. Acest trofeu se acordă la sfârșitul fiecărui sezon jucătorului care are cel mai bun punctaj de-a lungul sezonului. Punctajul se obține înmulțind coeficientul respectivei ligi cu numărul de goluri al jucătorului. Coeficientul se bazează pe poziția pe care campionatul îl ocupă în clasamentul UEFA al ultimelor 5 sezoane.

Pe primul loc în clasamentul pentru cucerirea „Ghetei de Aur” în acest sezon se află Harry Kane, de la Bayern Munich. Acesta a înscris tot 19 goluri, la fel ca Haaland, însă în mai puține meciuri decât norvegianul. Pe poziția a treia în cursa pentru acest trofeu, conform celor de la Transfermarkt, se află francezul Kylian Mbappe, de la Real Madrid. Acesta a înscris 18 goluri.

Poziția a patra este ocupată de sârbul Lemajic, care a marcat de 28 de goluri. Acesta joacă însă pentru o echipă din Letonia, campionat cu un coeficient mai slab decât cel al ligilor de top. Concret, coeficientul pentru ligile de top este 2, în vreme ce cel pentru campionatul Letoniei este 1.

Așadar, sârbul Lemajic are 28 de puncte, în vreme ce norvegianul Haaland are 38 de puncte. În plus, campionatul în Letonia s-a încheiat. Următorii clasați dintr-un campionat ce are coeficient 2 au marcat 11 goluri. De punctat că Haaland a câștigat o dată Gheata de Aur, în sezonul 2022-2023.