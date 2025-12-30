(P) Erling Haaland a marcat mai multe goluri decât 3 echipe din Premier League în acest sezon - Antena Sport

În vârstă de 25 de ani, norvegianul Erling Haaland se află la al patrulea sezon la Manchester City. Acesta a fost golgheterul Premier League deja în două rânduri. La final de 2025, Manchester City se află pe locul secund în Premier League, însă are, de departe, cea mai bună ofensivă, cu 43 de goluri marcate. Norvegianul Haaland a înscris 19 din cele 43 goluri.
Cu 19 goluri marcate, norvegianul Erling Haaland a înscris mai mult decât trei dintre echipele din Premier League:
• Everton (18 goluri)
• Nottingham (18 goluri)
• Wolves (10 goluri)
De asemenea, norvegianul a marcat același număr de goluri ca alte două formații: West Ham și Burnley. Haaland a înscris în 12 meciuri, însă în niciunul nu a reușit un hat-trick. În schimb, a marcat de două ori în nu mai puțin de șapte partide.
Goluri pe bandă rulantă pentru norvegian la Manchester City
În urmă cu trei sezoane, norvegianul a marcat 36 de goluri, mai mult decât două echipe de Premier League. Acum două ediții a înscris de 27 de ori, de această dată toate echipele din Premier League reușind să marcheze mai mult.
Sezonul trecut norvegianul a marcat 22 de goluri, situându-se pe poziția a treia în clasamentul golgheterilor din Premier League. Acum Haaland este lider detașat în clasamentul golgheterilor din Premier League. Al doilea în clasament este Thiago, brazilian de la Brentford care a înscris de 11 ori.
Un singur club din Premier League a scăpat de furia lui Haaland
Până în acest moment, Erling Haaland a jucat împotriva a 24 cluburi de Premier League. Adversara preferată a norvegianului este West Ham, împotriva căreia a marcat 11 goluri în 7 meciuri. Urmează Wolves, în fața căreia starul lui Manchester City a înscris de 10 ori în 6 meciuri.
Adversare împotriva cărora Haaland a marcat 5+ goluri*
• West Ham (11 goluri)
• Wolves (10 goluri)
• Crystal Palace (8 goluri)
• Manchester United (8 goluri)
• Fulham (7 goluri)
• Brighton (6 goluri)
• Everton (6 goluri)
• Nottingham Forest (5 goluri)
• Arsenal (5 goluri)
* doar meciuri din Premier League
Haaland a înscris împotriva a 23 din cele 24 cluburi de Premier League pe care le-a întâlnit. Singura formație în fața căreia nu a punctat este Sunderland. Este drept, “pisicile negre” au promovat în Premier League în acest sezon, Haaland disputând un singur meci împotriva acestei echipe.
Cu Sunderland, Manchester City se va întâlni în chiar prima zi a anului 2026. Va reuși oare să scape și acum Sunderland fără gol primit de la norvegian? Programul întregii etape de Premier League, dar și al altor meciuri din campionatele de top este disponibil pe pagina meciuri fotbal azi.
Șanse mari la titlul de golgheter și în Champions League
De când a venit la Manchester City, Haaland a jucat 169 de meciuri în toate competițiile oficiale. A marcat nu mai puțin de 149 de goluri și a oferit 25 de pase decisive. Starul lui Manchester City a punctat de șase ori în acest sezon de Champions League. A făcut-o inclusiv în fața fostei sale formații, Borussia Dortmund.
Se află pe poziția a doua în clasamentul golgheterilor din Champions League, la egalitate cu ocupantul celei de-a treia poziții, nigerianul Osimhen (Galatasaray). Golgheterul Champions League este francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), cu 9 reușite.
Norvegianul luptă cu doi jucători pentru cucerirea Ghetei de Aur
În acest moment, norvegianul se află pe locul secund în clasamentul pentru „Gheata de Aur”. Acest trofeu se acordă la sfârșitul fiecărui sezon jucătorului care are cel mai bun punctaj de-a lungul sezonului. Punctajul se obține înmulțind coeficientul respectivei ligi cu numărul de goluri al jucătorului. Coeficientul se bazează pe poziția pe care campionatul îl ocupă în clasamentul UEFA al ultimelor 5 sezoane.
Pe primul loc în clasamentul pentru cucerirea „Ghetei de Aur” în acest sezon se află Harry Kane, de la Bayern Munich. Acesta a înscris tot 19 goluri, la fel ca Haaland, însă în mai puține meciuri decât norvegianul. Pe poziția a treia în cursa pentru acest trofeu, conform celor de la Transfermarkt, se află francezul Kylian Mbappe, de la Real Madrid. Acesta a înscris 18 goluri.
Poziția a patra este ocupată de sârbul Lemajic, care a marcat de 28 de goluri. Acesta joacă însă pentru o echipă din Letonia, campionat cu un coeficient mai slab decât cel al ligilor de top. Concret, coeficientul pentru ligile de top este 2, în vreme ce cel pentru campionatul Letoniei este 1.
Așadar, sârbul Lemajic are 28 de puncte, în vreme ce norvegianul Haaland are 38 de puncte. În plus, campionatul în Letonia s-a încheiat. Următorii clasați dintr-un campionat ce are coeficient 2 au marcat 11 goluri. De punctat că Haaland a câștigat o dată Gheata de Aur, în sezonul 2022-2023.
- (P) Cum îți poate schimba ziua de lucru un scaun ergonomic
- Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi
- Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
- Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
- Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român