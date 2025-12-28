Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi - Antena Sport

Soția lui Ianis Hagi a postat o imagine de la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov. Elena Hagi a ales să se relaxeze la hotelul deținut de fosta mare sportivă a României.
Simona Halep nu a pus deoparte pasiunea pentru tenis atunci când a venit vorba despre hotelul ei. Bradul imens din fața hotelului a fost împodobit cu mingi uriașe de tenis.
Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep
Imaginea a fost postată de soția lui Ianis Hagi, pe contul ei de Instagram. Elena a ales și să se delecteze cu un preparat în restaurantul hotelului, postând de asemenea o fotografie pe rețelele de socializare.
Pentru Elena și Ianis Hagi a fost primul Crăciun în trei. Aceștia au devenit părinți la finalul lunii august, ei având un băiețel pe nume Giorgios (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ianis Hagi și Elena).
Înainte să facă o mică escapadă la munte, Elena Hagi a postat o serie de fotografii cu Ianis și fiul lor, de lângă bradul de Crăciun. „Primul nostru Crăciun în familie de trei”, a transmis soția internaționalului român, postarea fiind apreciată de peste 20.000 de persoane, inclusiv Simona Halep.
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026.
Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi are mic dejun inclus, dar şi cină festivă la trecerea dintre ani şi un program artistic.
Sejurul va costa 1.430 de euro de persoană, pentru o cameră dublă. De menţionat e faptul că invitaţii vor avea parte şi de un brunch special pe 1 ianuarie.
