Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi - Antena Sport

Soția lui Ianis Hagi a postat o imagine de la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov. Elena Hagi a ales să se relaxeze la hotelul deținut de fosta mare sportivă a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep nu a pus deoparte pasiunea pentru tenis atunci când a venit vorba despre hotelul ei. Bradul imens din fața hotelului a fost împodobit cu mingi uriașe de tenis.

Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep

Imaginea a fost postată de soția lui Ianis Hagi, pe contul ei de Instagram. Elena a ales și să se delecteze cu un preparat în restaurantul hotelului, postând de asemenea o fotografie pe rețelele de socializare.

Pentru Elena și Ianis Hagi a fost primul Crăciun în trei. Aceștia au devenit părinți la finalul lunii august, ei având un băiețel pe nume Giorgios (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ianis Hagi și Elena).

Înainte să facă o mică escapadă la munte, Elena Hagi a postat o serie de fotografii cu Ianis și fiul lor, de lângă bradul de Crăciun. „Primul nostru Crăciun în familie de trei”, a transmis soția internaționalului român, postarea fiind apreciată de peste 20.000 de persoane, inclusiv Simona Halep.