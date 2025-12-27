Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români - Antena Sport

Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna.
Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul Bucureştiului, în zona Pipera. În sfârşit, “Moşu” îi poate învăţa box pe elevii săi, care l-au urmat la noua sală, chiar dacă iniţial au lucrat împreună în altă parte, unde Doroftei era colaborator.
Leonard Doroftei şi-a deschis o sală de box
“Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box
Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine”, a spus Doroftei, citat de prosport.ro.
Leonard Doroftei s-a simţit nedreptăţit în România
În trecut, “Moşu” considera că a fost nedreptăţit de autorităţile din Ploieşti. Doroftei a investit o sumă mare de bani într-un spaţiu pe care i l-a oferit Primăria din Ploieşti pentru 25 de ani. Acolo, a deschis un restaurant.
Apoi, după 10 ani, a primit notificare de evacuare. Fostul mare campion a luat atunci decizia radicală de a părăsi România pentru Canada. Atunci, el dezvăluia că era numit “cerşetor” de către românii săi.
”Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic.
Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui”, spunea în trecut Doroftei.
Doroftei a plecat din România în 2019 şi a revenit definitiv în ţară în august 2024.
Leonard Doroftei a ajuns la profesioniști în anul 1997 și s-a retras din box în 2004, având un palmares impresionant. 24 de meciuri, 22 de victorii, o remiză și o înfrângere este bilanțui său
- Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
- Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
- Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
- Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
- Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple