Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români - Antena Sport

Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna.

Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul Bucureştiului, în zona Pipera. În sfârşit, “Moşu” îi poate învăţa box pe elevii săi, care l-au urmat la noua sală, chiar dacă iniţial au lucrat împreună în altă parte, unde Doroftei era colaborator.

Leonard Doroftei şi-a deschis o sală de box

“Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box

Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine”, a spus Doroftei, citat de prosport.ro.

Leonard Doroftei s-a simţit nedreptăţit în România

În trecut, “Moşu” considera că a fost nedreptăţit de autorităţile din Ploieşti. Doroftei a investit o sumă mare de bani într-un spaţiu pe care i l-a oferit Primăria din Ploieşti pentru 25 de ani. Acolo, a deschis un restaurant.