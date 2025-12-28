Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună - Antena Sport

Ionuţ Nedelcearu a fost aproape de Dinamo la începutul acestui an, dar o ofertă extrem de generoasă l-a făcut să se gândească la familie şi la viitorul său. Akron Togliatti i-a pus atunci pe masă un contract cu un salariu de 60.000 de euro pe lună.
Fundaşul format de Dinamo a vorbit despre viaţa din Rusia, dar şi despre afacerea pe care a deschis-o în România. Nedelcearu investeşte în imobiliare şi construieşte case în zona Corbeanca, lângă Bucureşti.
Ionuţ Nedelcearu investeşte în imobiliare
“Viața de fotbalist este scurtă, acum câștigăm sume mai mari, dar asta nu va fi la nesfârșit, trebuie să ne gândim la viitor, când ne lăsăm de fotbal începem o nouă viață, dacă nu facem ceva cu banii câștigați acum, va fi foarte greu după.
Mă gândesc la viitor, mă gândesc la ce voi face, am început să investesc în imobiliare, altceva nu știu să fac, apartamente cumpărate, dar și să construiesc mai nou. M-a făcut să investesc pentru că piața în România încă are potențial de creștere, va crește în continuare, dar eu sunt doar la început. Nu știu dacă va fi pentru mine sau nu, părerea mea că în imobiliare nu sunt bani pierduți.
Am încercat și am mers pe premiza să le facem premium, cu finisaje de lux. Cu curte măricică, unde să aibă loc, pentru că și eu am fost crescut la curte și știu ce înseamnă să stai la curte și să ai spațiul tău verde”, a spus Nedelcearu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Fundașul a fost crescut de academia lui Dinamo. A fost promovat la echipa mare în 2013 și i-a părăsit pe “câini” în 2018. De atunci a mai evoluat pentru: UFA, AEK Atena, Crotone și Palermo.
