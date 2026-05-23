Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr

Sorana Cîrstea (36 de ani) şi-a cumpărat un Mercedes GLE 53 AMG, în valoare de 160.000 de euro. Imaginile cu Sorana Cîrstea conducând bolidul de lux au fost publicate de cancan.ro. Sorana Cîrstea avea numere roşii la maşină, semn că bolidul a fost achiziţionat de curând.
Dacă în plan personal Sorana Cîrstea nu trece prin cele mai bune momente, având în vedere despărţirea de Ion Ţiriac Jr, în plan sportiv lucrurile sunt excelente pentru jucătoarea de tenis din România.
Sorana Cîrstea, cadou de 160.000 de euro după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Sorana Cîrstea a urcat pe locul 18 WTA, cel mai bun din carieră. Cîrstea spunea că înainte de a-şi încheia cariera visa să intre în Top 20 WTA. Acest lucru s-a îndeplinit. Anterior cea mai bună clasare a ei în circuitul WTA a fost locul numărul 21.
Sorana Cîrstea a învins-o la Roma pe liderul WTA, Aryna Sabalenka (28 de ani) şi a ajuns în semifinale. A fost eliminată în penultimul act de la Roma de mai tânăra Coco Gauff (22 de ani), care a învins-o cu 6-4, 6-3.
Sorana Cîrstea anunţa că acest sezon este ultimul din cariera ei. Rămâne de văzut dacă decizia va fi definitivă.
După ce o eliminase pe Sabalenka de la Roma spunea că se va gândi dacă renunţă la retragere în cazul în care va cuceri turneul. Acest lucru nu s-a întâmplat însă.
Cu aproape 900.000 de dolari câştigaţi din premii în acest an, Sorana Cîrstea se apropie de 12 milioane de dolari câştigaţi din tenis.
Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac Jr s-au despărţit foarte civilizat, rămânând prieteni. De altfel, fiul lui Ion Ţiriac a susţinut-o foarte mult în carieră pe româncă, lucru recunoscut chiar şi de Sorana Cîrstea.
- Gigi Becali, război total cu Ilie Bolojan! Ce i-a putut spune preşedintelui Nicuşor Dan: “Trimite-l pe Pahonţu”
- (P) Ce ascund fluctuațiile înaintea meciurilor mari și cum influențează cotele la pariuri fotbal
- “O tortură” Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje “explicite” în telefonul ei!
- (P) Cum te pregătești pentru pariurile pe Campionatul Mondial de fotbal
- Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale