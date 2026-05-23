Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr

Sorana Cîrstea (36 de ani) şi-a cumpărat un Mercedes GLE 53 AMG, în valoare de 160.000 de euro. Imaginile cu Sorana Cîrstea conducând bolidul de lux au fost publicate de cancan.ro. Sorana Cîrstea avea numere roşii la maşină, semn că bolidul a fost achiziţionat de curând.

Dacă în plan personal Sorana Cîrstea nu trece prin cele mai bune momente, având în vedere despărţirea de Ion Ţiriac Jr, în plan sportiv lucrurile sunt excelente pentru jucătoarea de tenis din România.

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 18 WTA, cel mai bun din carieră. Cîrstea spunea că înainte de a-şi încheia cariera visa să intre în Top 20 WTA. Acest lucru s-a îndeplinit. Anterior cea mai bună clasare a ei în circuitul WTA a fost locul numărul 21.

Sorana Cîrstea a învins-o la Roma pe liderul WTA, Aryna Sabalenka (28 de ani) şi a ajuns în semifinale. A fost eliminată în penultimul act de la Roma de mai tânăra Coco Gauff (22 de ani), care a învins-o cu 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea anunţa că acest sezon este ultimul din cariera ei. Rămâne de văzut dacă decizia va fi definitivă.