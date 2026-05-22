Gigi Becali, război total cu Ilie Bolojan! Ce i-a putut spune preşedintelui Nicuşor Dan: “Trimite-l pe Pahonţu”

Antena Sport Publicat: 22 mai 2026, 17:08

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a fost şi el joi la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan pentru formarea unui nou guvern. Becali a întârziat, fiindcă era la biserică, aşa că a fost primit singur la consultări de preşedintele Nicuşor Dan.

După ieşirea de la consultările de la Palatul Cotroceni, Gigi Becali a început o tiradă la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Becali a anunţat că va vota în Parlament orice premier nominalizat de preşedintele Nicuşor Dan. Patron al FCSB-ului, Gigi Becali este deputat neafiliat, după ce a demisionat din AUR, partid pe listele căruia a fost ales în Parlament.

“Să vă dau din casă… și președintele (n.r: Nicuşor Dan) mi-a spus că PNL ar face (n.r: guvern cu PSD). Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi dacă le e frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneata, nu de Bolojan. Adică stă o țară în loc de Bolojan. Păi ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe Pahonțu (n.r: Lucian Pahonţu, directorul SPP) i-am zis, care e băiat de treabă. Și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el, Bolojan, chiar atâta de curat este el, cheie de biserică, de ține țara în loc.

Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan, ăsta a fost sfatul meu. Să vedem, mai face Bolojan? Când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat, ca să meargă statul bine. Dacă ei (n.r: PNL) sunt de rea-credință și mizează pe faptul că e președintele unui partid (n.r: Bolojan) și că au nu știu ce procent, 15 – 20%, și țin țara în loc, atunci apelăm și noi…

Nu mai suntem nici noi în atâta bună-credință. Cum voi sunteți de rea-credință, uite, eu sunt de rea-credință cu tine (n.r: cu Bolojan), de bună-credință cu țara. Și apelez la toate instituțiile ca să fac un guvern, ca să apelăm, să vedem noi, să descoperim reaua ta credință, de nebun, care vrei tu să ții țara în loc de orgoliul tău. Eu nu știu despre el. Doar atâta știu, că majoritatea oamenilor care sunt cunoscuți, nu zic 100%, că sunt excepții, dar majoritatea au scheleți”, a declarat, joi, Gigi Becali, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan.

