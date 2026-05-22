Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj şi merge la Rapid: “Mi se îndeplinesc toate condiţiile”

Daniel Pancu (48 de ani) a anunţat că se va despărţi de CFR Cluj! Fără să o numească pe Rapid, a spus că toate condiţiile pe care le-a pus pentru a îi prelua pe giuleşteni au fost îndeplinite.
La final, Daniel Pancu a spus că în ultima lună petrecută la CFR nu s-a mai simţit fericit la această echipă.
Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj şi merge la Rapid!
„Aveam nevoie și de punctul acesta pentru a fi cea mai bună echipă din 2026. O performanță mare, plus locul din Conference. Putem să spunem că nu doar că ne-am realizat obiectivele, ci am făcut lucruri care nu știu dacă, în alte condiții, mai puteau fi realizate.
Nu știu o poveste mai frumoasă în fotbalul românesc, regretăm că se termină. Am jucat cu mulți jucători care nu au prins minute, iar diferența a fost mică. Antrenamentele au o calitate fantastică, evoluțiile sunt bune sau foarte bune. Din păcate, procesul nu poate continua din anumite motive.
“Mi se îndeplinesc toate condiţiile în altă parte”
Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meu meci. Mi se îndeplinesc foarte multe condiții, de fapt absolut toate, în altă parte. Aici sunt probleme, chiar dacă oamenii insistă pe faptul că s-au obținut rezultate în trecut în condiții asemănătoare. Acest lucru nu mai poate fi posibil mult timp.
Dacă nu aș fi venit la CFR atunci, probabil clubul ar fi fost într-o situație foarte grea. Antrenorul Pancu merge într-un loc în care nu face o jumătate de oră cu autocarul dus și încă o jumătate întors până la antrenament, când poate să pregătească jucătorii tineri în acel timp. Merge unde salariile sunt plătite la oră și la minut, iar terenurile de antrenament sunt biliard și au încălzire în iarbă.
“Am mascat, dar eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta”
Acum judecați și voi. Nu o să mai meargă în astfel de condiții, e o opinie, dar vom vedea. Sunt 4-5-6 echipe care au condiții net superioare, veți vedea că diferența se va face.
Încă nu am lăsat nimic în urmă oficial, dar cu jucătorii am dezvoltat o relație… Dacă au ajuns să vină să îmi mulțumească pentru fotbal, înseamnă că se bucură de antrenamente. Le mulțumesc tuturor pentru dragostea arătată. Pentru a te dezvolta, nu trebuie să devii prizonierul locului în care ești.
Am mascat, dar eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta. Am avut de antrenat jucători nemulțumiți, dar au avut caractere de eroi. Condițiile noastre față de echipele din play-off și de FCSB sunt inferioare. Nu pot să mă dezvolt în condițiile astea, mai bine îmi iau câinele și mă duc în pădure singur”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.
Meciul lui CFR Cluj cu FC Argeş, încheiat cu scorul de 1-1, care a fost ultimul din cariera de jucător a lui Ciprian Deac (40 de ani), a fost şi ultimul pentru Daniel Pancu pe banca echipei din Gruia. Pancu o lasă pe CFR pe locul 3, ce duce direct în preliminariile Conference League.
