Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani - Antena Sport

Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani

Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani

Publicat: 7 decembrie 2025, 18:45

Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Ioana Ţiriac

S-a aflat cât a putut plăti Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român a fost prezentă la week-end-ul de Formula 1 din Abu Dhabi.  

Ioana Țiriac, în vârstă de 28 de ani, este moștenitoarea imperiului financiar al lui Ion Țiriac. Aceasta locuiește în Dubai și atrage atenția cu fiecare apariție publică pe care o are (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ioana Țiriac). 

Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric 

Ioana Țiriac a mers în acest final de săptămână în Abu Dhabi, pentru a fi prezentă la ultima cursă a sezonului de Formula 1. Fiica lui Ion Țiriac a postat mai multe fotografii pe parcursul week-end-ului de cursă, fotografii din care s-a putut observa faptul că a privit întregul eveniment dintr-o zonă extrem de scumpă. 

Ioana Țiriac, la Marele Premiu din Abu Dhabi
Ioana Țiriac, la Marele Premiu din Abu Dhabi/ Instagram

Concret, din ultima postare făcută de Ioana Țiriac, se poate observa faptul că aceasta a privit cursa din fața boxelor echipelor de Formula 1. Cel mai ieftin bilet pentru zona respectivă costa în jurul sumei de 1700 de euro. 

Ioana Țiriac a fost martoră însă la un moment istoric. Lando Norris a devenit în premieră campion mondial în Formula 1, învingându-l pe Max Verstappen. Britanicul a avut un avans de doar două puncte la finalul sezonului față de olandezul care are deja în palmares patru titluri mondiale.  

Lider în clasamentul piloţilor înaintea acestei ultime etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, nu neapărat primul, la finalul cursei din Abu Dhabi, pentru a-şi adjudeca trofeul, ceea ce s-a şi întâmplat, el terminând pe locul 3. Pe locul 2 s-a clasat în această cursă coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri. 

Olandezul, care a fost în urmă cu peste 100 de puncte la sfârşitul verii, a avut o revenire magnifică în ultima treime a sezonului, dar în cele din urmă a fost cu două puncte în spatele lui Norris (423 de puncte faţă de 421). Piastri, care a condus campionatul mai mult de jumătate din sezon, a terminat pe locul trei (410 puncte), la 13 puncte în spatele coechipierului britanic. 

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
