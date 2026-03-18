Imaginea serii în Champions League! Antrenorul lui Chelsea scria bileţele la 2-8 la general. Reacţia genială a lui Garnacho

PSG s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală UEFA Champions League, după ce a câştigat returul de pe Stamford Bridge cu 3-0. La general, deţinătoarea trofeului s-a impus cu 8-2, iar acum aşteaptă următoarea adversară: câştigătoarea dublei dintre Liverpool şi Galatasaray.

Returul de la Londra a fost unul de uitat pentru echipa lui Liam Rosenior, care a pierdut la scor de neprezentare meciul de pe teren propriu. Antrenorul lui Chelsea a intrat şi în gura fanilor, pentru un moment bizar, petrecut în minutul 83.

Imaginea serii în Champions League! Antrenorul lui Chelsea scria bileţele la 2-8 la general

Introdus în teren în minutul 59, în locul lui Cole Palmer, Garnacho a fost chemat la marginea terenului de Liam Rosenior, într-un moment în care jocul era întrerupt. Cu câteva secunde înainte, antrenorul londonezilor a fost surprins de camerele TV cum scria în grabă pe un bileţel, care avea să ajungă la jucătorul argentinian.

Garnacho a venit la marginea terenului şi a ascultat indicaţiile antrenorului său, dar şi el părea nedumerit, în condiţiile în care Chelsea avea nevoie de şase goluri pentru a trimite partida în prelungiri. Garnacho a mers apoi fără chef către Adarabioyo, care i-a arătat biletul şi lui Caicedo.

How are you handing Garnacho a note in the 85th minute at 2–8 😭 what a guy pic.twitter.com/jzSzmeuwlV

— Footy Humour (@FootyHumour) March 17, 2026