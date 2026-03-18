Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Miami! Reacţia savuroasă a româncei după ce şi-a aflat următoarea adversară

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Miami, turneu din categoria WTA 1000. În runda inaugurală, românca a întâlnit-o pe Shuai Zhang, locul 61 WTA, pe care a învins-o fără prea mari emoţii, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 11 minute de joc.

Aceasta a fost prima victorie a Soranei Cîrstea în faţa chinezoaicei după aproape cinci ani şi trei victorii la rând ale lui Zhang, ultima în luna octombrie a anului trecut, la Wuhan.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la Miami

Cîrstea a jucat foarte bine în meciul de debut de la Miami, reuşind 14 aşi în meciul cu Zhang. Ea a câştigat pe serviciul adversarei de cinci ori, în timp ce a cedat serviciul de doar două ori.

“Cred că m-am descurcat bine, mai ales pentru primul meci. Am servit bine, m-am mișcat bine. Shuai este o adversară destul de incomodă, joacă foarte agresiv. Per total sunt mulțumită de meciul de azi și de victorie”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit digisport.ro.

Pentru Sorana Cîrstea urmează duelul cu Linda Noskova, jucătoarea de pe locul 13 WTA, pe care a întâlnit-o şi în urmă cu două săptămâni, la Indian Wells. Atunci, Noskova s-a impus cu 2-1 la seturi. În ferbuarie, la Dubai, Sorana Cîrstea s-a impus în faţa cehoaicei fără să piardă set. Românca s-a amuzat după ce a aflat că o va întâlni din nou pe Noskova: