Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Miami! Reacţia savuroasă a româncei după ce şi-a aflat următoarea adversară

Alex Masgras Publicat: 18 martie 2026, 8:56

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Miami, turneu din categoria WTA 1000. În runda inaugurală, românca a întâlnit-o pe Shuai Zhang, locul 61 WTA, pe care a învins-o fără prea mari emoţii, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 11 minute de joc.

Aceasta a fost prima victorie a Soranei Cîrstea în faţa chinezoaicei după aproape cinci ani şi trei victorii la rând ale lui Zhang, ultima în luna octombrie a anului trecut, la Wuhan.

Cîrstea a jucat foarte bine în meciul de debut de la Miami, reuşind 14 aşi în meciul cu Zhang. Ea a câştigat pe serviciul adversarei de cinci ori, în timp ce a cedat serviciul de doar două ori.

“Cred că m-am descurcat bine, mai ales pentru primul meci. Am servit bine, m-am mișcat bine. Shuai este o adversară destul de incomodă, joacă foarte agresiv. Per total sunt mulțumită de meciul de azi și de victorie”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit digisport.ro.

Pentru Sorana Cîrstea urmează duelul cu Linda Noskova, jucătoarea de pe locul 13 WTA, pe care a întâlnit-o şi în urmă cu două săptămâni, la Indian Wells. Atunci, Noskova s-a impus cu 2-1 la seturi. În ferbuarie, la Dubai, Sorana Cîrstea s-a impus în faţa cehoaicei fără să piardă set. Românca s-a amuzat după ce a aflat că o va întâlni din nou pe Noskova:

“Chiar îi spuneam antrenorului meu: Din tot tabloul acela mai vreau să joc și eu cu altcineva. Asta este, încerc să trec de Noskova și apoi să primesc altă adversară.

Un meci greu, complicat. O jucătoare în formă, a făcut semifinale la Indian Wells. O jucătoare aproape de Top 10, destul de solidă, agresivă. La Dubai am reușit să o bat, la Indian Wells am avut anumite șanse pe care nu le-am fructificat”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Pentru calificarea în turul 2 de la Miami, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 36.110 dolari şi 35 de puncte în clasamentul WTA.

