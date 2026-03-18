“Suntem într-o casă de nebuni!”. Reacțiile jucătorilor senegalezi după ce au pierdut la masa verde Cupa Africii

Reacțiile fotbaliștilor din naționala Senegalului nu au ezitat să apară pe rețelele sociale la scurt timp după ce Maroc a fost desemnată câștigătoare la masa verde a finalei Cupei Africii pe Națiuni de acum două luni. Majoritatea jucătorilor a “leilor din Teranga” s-au arătat stupefiați de decizia Comisiei de Apel a CAF (Confederația Africană de Fotbal) și au postat fotografii din ziua în care au câștigat trofeul.
Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.
Reacțiile venite pe social media după victoria Marocului la masa verde
În cursul nopții de marți spre miercuri, o parte din jucătorii naționalei Senegalului au venit cu reacții pe rețelele sociale. Momentan, omul care a avut un rol esențial în revenirea echipei pe teren în acel ultim act plin de controverse, Sadio Mane, nu a venit cu o reacție.
Alții, precum colegul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, Pape Ciss, au postat fotografii fie cu trofeul AFCON 2025, fie cu momentele în care își primeau medaliile de campioni continentali la festivitatea de decernare a trofeului. Iată cele mai importante reacții vnite din tabăra senegalezilor după decizia luată de Comisia de Apel a CAF.
Pape Ciss (Rayo Vallecano): “Mai puteți să le dați încă trei goluri plângăcioșilor“;
Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿
🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳CHAMPIONS D’AFRIQUE 2 0 2 5🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/ekIftZWsI1
— Pathé Ciss 🇸🇳 (@pathe_22) March 17, 2026
Pape Demba Diop (Senegal U-23, Toulouse): “Cred că suntem într-o casă de nebuni“;
Pape Demba Diop :
“On est chez les fous je pense 👍🏾” pic.twitter.com/BKs1EYiUNA
— Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) March 17, 2026
Moussa Niakhate (Olympique Lyon): “Veniți și luați-l (n.r. trofeul)! Sunt nebuni!” / “Asta nu e AI (n.r. poza cu el alături de trofeu), e realitate“;
Moussa Niakhate sur Instagram :
“Venez les chercher ! Ils sont fous eux ! 🏆X🏅” pic.twitter.com/IVeStVtIXG
— Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) March 17, 2026
Idrissa Gueye (Everton): “Titluri, trofee, medalii. Toate astea sunt temporare. Ce contează cu adevărat este ca fiecare fan să se poată întoarce acasă și să se reunească alături de familie. Senegalezii și-au arătat adevăratele culori: demnitate în victorie și demnitate în greutăți.
Ăsta înseamnă «Teranga» (n.r. spiritul senegalez al ospitalității). Știm prin ce am trecut în acea noapte din Rabat și nimeni nu ne va lua asta, cu voia lui Dumnezeu“.
🚨 𝗜𝗗𝗥𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 :
« Titres, trophées, médailles… tout cela n’est qu’éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝘂𝗶 𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗮… pic.twitter.com/Aoz0SxMt9u
— Actu Foot (@ActuFoot_) March 18, 2026
Ca urmare a deciziei care zguduie fotbalul, Senegal a anunțat că va merge la TAS pentru a-și căuta dreptatea.
Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal
Finala Cupei Africii a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.
După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.
În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.
