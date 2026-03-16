S-a aflat cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a dezvăluit cum şi-a crescut afacerea, ajungând în prezent să aibă o avere impresionantă.
Melek Minca a dezvăluit că a reuşit să-şi promoveze afacerea prin intermediul reţelelor de socializare. Ea şi-a propus din start să-şi facă propria imagine pe TikTok, în special, pentru a-şi face restaurantul cunoscut.
Melek Minca este urmărită de peste un milion de persoane pe TikTok. Graţie afacerilor deschise şi promovate pe această reţea de socializare, văduva victimei bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să deţină o avere de un milion de euro.
“Misiunea mea pe platformă (n.r. pe TikTok) nu e să mă vait, nu e să par frumuseţea întruchipată. Nu suport să fiu victimă, n-am de ce, nu sunt. Misiunea mea pe platformă a fost să-mi promovez afacerea, să-mi cresc copiii şi să evoluez într-un mod plăcut. Din ce văd, din ce dau timpul înapoi, cred că am reuşit.
Vă mulţumesc pentru toată susţinerea şi pentru tot ce se întâmplă în viaţa mea. Pentru mine, a fost mai mult decât mi-am dorit. Recunosc, am simţit şi simt că eu am avut acolo sus o pilă, ceva”, a declarat Melek Minca, într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok.
Melek Minca a primit despăgubiri de 350.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii. Totul pentru viitorul copiilor săi.
“Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii. Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea.
Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere că să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!”, a declarat Melek Minca, conform cancan.ro.
- Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
- Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
- (P) Ecosistemul de jocuri al cazinourilor online: cum funcționează jocurile, plățile și controlul-opinia experților TopBet Casino
- (P) Dr. Felix Hair Implant și tehnica Q-FUE: ce presupune și de ce este aleasă de sportivii de performanță
- A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani