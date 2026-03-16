S-a aflat cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a dezvăluit cum şi-a crescut afacerea, ajungând în prezent să aibă o avere impresionantă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Melek Minca a dezvăluit că a reuşit să-şi promoveze afacerea prin intermediul reţelelor de socializare. Ea şi-a propus din start să-şi facă propria imagine pe TikTok, în special, pentru a-şi face restaurantul cunoscut.

Melek Minca este urmărită de peste un milion de persoane pe TikTok. Graţie afacerilor deschise şi promovate pe această reţea de socializare, văduva victimei bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să deţină o avere de un milion de euro.

“Misiunea mea pe platformă (n.r. pe TikTok) nu e să mă vait, nu e să par frumuseţea întruchipată. Nu suport să fiu victimă, n-am de ce, nu sunt. Misiunea mea pe platformă a fost să-mi promovez afacerea, să-mi cresc copiii şi să evoluez într-un mod plăcut. Din ce văd, din ce dau timpul înapoi, cred că am reuşit.

Vă mulţumesc pentru toată susţinerea şi pentru tot ce se întâmplă în viaţa mea. Pentru mine, a fost mai mult decât mi-am dorit. Recunosc, am simţit şi simt că eu am avut acolo sus o pilă, ceva”, a declarat Melek Minca, într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok.