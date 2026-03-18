Mihai Pintilii, întrebat dacă ar spune “da” unei reveniri la FCSB: “Poate o să-mi fie dor de nea Gigi”

Mihai Pintilii a fost invitat marți seara într-o emisiune, iar fostul antrenor secund de la FCSB a abordat diverse teme. Printre altele, fostul închizător al roș-albaștrilor a vorbit despre o eventuală revenire la echipa patronată de Gigi Becali din postura de principal și a lăsat o “ușă deschisă” în acest sens.

FCSB a rămas la finalul sezonului regulat fără antrenori, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile ca urmare a eșecului cu Universitatea Cluj, scor 3-1. Înfrângerea respectivă a venit la o etapă distanță după ce roș-albaștrii au fost “exilați” în play-out după victoria lui FC Argeș din meciul cu Dinamo.

Mihai Pintilii, în dubii privind o eventuală revenire la FCSB

La 10 zile distanță după acel eșec suferit pe Arena Națională, Mihai Pintilii a vorbit în cadrul unei emisiuni despre viitorul său în antrenorat, dar și despre posibilitatea de a se întoarce în viitor la clubul la care a activat ca secund în ultimii șase ani. Fostul secund de la FCSB nu a dat un răspuns concret când, însă nici nu a declarat concret că nu ar vrea să fie principalul echipei alături de care a făcut performanță că jucător.

Totuși, Pintilii i-a transmis un mesaj cu subînțeles lui Gigi Becali, și anume că și-ar dori să fie antrenor undeva unde să aibă el controlul asupra echipei, nu cum se întâmplă la FCSB.

“Nu știu dacă voi reveni ca principal la FCSB. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și vom vedea ce ne rezervă viitorul. Nu știu ce să zic în privința asta. Poate o să-mi fie dor de nea Gigi, nu se știe niciodată.