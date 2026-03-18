“Toată lumea vrea să mă dea afară!” Pep Guardiola a făcut show la conferinţă! “Săgeţi” către Real Madrid

Antrenorul Pep Guardiola a reacţionat după eliminarea echipei de totbal Manchester City din Liga Campionilor, la capătul dublei manşe cu Real Madrid, afirmând că “trebuie să câştige şase Ligi ale Campionilor” ca să-i fie recunoscută valoarea, scrie Reuters.

Manchester City s-a înclinat pe teren propriu în duelul cu Real Madrid (scor 1-2), marţi seara, în manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, după ce spaniolii reuşiseră să se impună şi în meciul tur, cu 3-0.

Pep Guardiola, după eliminarea lui Manchester City: “Suntem mereu foarte buni, dar 10 contra 11 e mai complicat”

Elevii lui Guardiola au evoluat însă în inferioritate numerică timp de 75 de minute în returul de pe Etihad Stadium, după eliminarea căpitanului Bernardo Silva, pentru un henţ în careu, în urma căruia oaspeţii au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Vinicius Junior (22), brazilianul reuşind apoi dubla în timpul adiţional (90+3). Pentru gazde a marcat norvegianul Erling Haland, în minutul 41.

“Mă duc să dorm şi mâine o să-i provoc pe cei de la Real Madrid pe parcursul a 180 de minute, 11 contra 11. Îmi doream acest sentiment. Asta e tot”, a spus Guardiola în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei.

“Suntem mereu foarte buni, dar 10 contra 11 timp de 75 de minute, dacă eşti cu un gol sau două în avantaj la general, e OK, dar când eşti condus cu 4-0, e mai complicat”, a adăugat el.