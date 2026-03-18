Fără cuvinte! Cum a reacționat un jucător de la Real Madrid când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii

Brahim Diaz, fotbalistul lui Real Madrid, a aflat în cursul meciului cu Manchester City din Liga Campionilor că a devenit campion al Africii, după ce Comisia de Apel a CAF a decis să întoarcă rezultatul de la partida contra Senegalului și să declare Marocul câștigătoare la masa verde. Aurelien Tchouameni, coechipierul său, nu a știut cum să reacționeze în primă fază când un jurnalist l-a informat despre această veste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Cum a reacționat Aurelien Tchouameni când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii

Imediat după decizia dictată de Comisia de Apel a CAF, atenția s-a mutat asupra reacțiilor asociate cu taberele jucătorilor senegalezi și marocani. Brahim Diaz, omul care a ratat lamentabil un penalty în acea finală a Cupei Africii, s-a arătat bucuros pe teren, fiind entuziasmat evident și de calificarea în sferturile Champions League.

Nu toți coechipierii săi știau însă de cele întâmplate, iar un exemplu clar a fost Tchouameni. Francezul a fost luat prin surprindere când a fost întrebat ce părere are despre reușita din instanță a Marocului. Ulterior, mijlocașul a transmis că el și colegii săi îi vor face un cadou lui Brahim.

“Pe bune? Nu știu ce să spun. Cu siguranță Brahim va fi foarte fericit, dar nu știu de ce și ce s-a înâmplat. Dacă Brahim este însă campionul Africii, toată echipa îi va face un cadou“, a spus mijlocașul francez.