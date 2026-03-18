Fără cuvinte! Cum a reacționat un jucător de la Real Madrid când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 9:38

Fără cuvinte! Cum a reacționat un jucător de la Real Madrid când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii

Brahim Diaz, când a aflat că a câștigat Cupa Africii pe Națiuni / X @a_derll

Brahim Diaz, fotbalistul lui Real Madrid, a aflat în cursul meciului cu Manchester City din Liga Campionilor că a devenit campion al Africii, după ce Comisia de Apel a CAF a decis să întoarcă rezultatul de la partida contra Senegalului și să declare Marocul câștigătoare la masa verde. Aurelien Tchouameni, coechipierul său, nu a știut cum să reacționeze în primă fază când un jurnalist l-a informat despre această veste.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Cum a reacționat Aurelien Tchouameni când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii

Imediat după decizia dictată de Comisia de Apel a CAF, atenția s-a mutat asupra reacțiilor asociate cu taberele jucătorilor senegalezi și marocani. Brahim Diaz, omul care a ratat lamentabil un penalty în acea finală a Cupei Africii, s-a arătat bucuros pe teren, fiind entuziasmat evident și de calificarea în sferturile Champions League.

Nu toți coechipierii săi știau însă de cele întâmplate, iar un exemplu clar a fost Tchouameni. Francezul a fost luat prin surprindere când a fost întrebat ce părere are despre reușita din instanță a Marocului. Ulterior, mijlocașul a transmis că el și colegii săi îi vor face un cadou lui Brahim.

Pe bune? Nu știu ce să spun. Cu siguranță Brahim va fi foarte fericit, dar nu știu de ce și ce s-a înâmplat. Dacă Brahim este însă campionul Africii, toată echipa îi va face un cadou“, a spus mijlocașul francez.

Ca urmare a deciziei care zguduie fotbalul, Senegal a anunțat că va merge la TAS pentru a-și căuta dreptatea.

Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal

Finala Cupei Africii a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.

Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabriciiCel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
“Toată lumea vrea să mă dea afară!” Pep Guardiola a făcut show la conferinţă! “Săgeţi” către Real Madrid
Mihai Pintilii, întrebat dacă ar spune “da” unei reveniri la FCSB: “Poate o să-mi fie dor de nea Gigi”
Imaginea serii în Champions League! Antrenorul lui Chelsea scria bileţele la 2-8 la general. Reacţia genială a lui Garnacho
“Suntem într-o casă de nebuni!”. Reacțiile jucătorilor senegalezi după ce au pierdut la masa verde Cupa Africii
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Miami! Reacţia savuroasă a româncei după ce şi-a aflat următoarea adversară
Tensiuni după Manchester City – Real Madrid! Antonio Rudiger, conflict cu Pep Guardiola. A fost potolit cu greu de Arbeloa
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2