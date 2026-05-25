„Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a oferit scurte declarații despre copiii ei. Aceasta este căsătorită cu Cristi Borcea din 2018, fiind a treia lui soție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentina Pelinel a postat o sesiune de Q&A, întrebări și răspunsuri, pe pagina ei de Instagram. Soția lui Cristi Borcea a fost întrebat și câți copii are.

Valentina Pelinel, reacție surpriză atunci când a fost întrebată câți copii are

Valentina Pelinel a declarat că a făcut trei copii, alături de Cristi Borcea, însă în total are nouă copii. Ea s-a referit și la cei pe care soțul ei îi are alături de fostele partenere sau soții.

„(N.r. Câți copii ai?) Trei am făcut, dar am nouă. Ce zici de mine?”, a spus Valentina Pelinel, într-un videoclip postat pe pagina sa de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 200.000 de persoane.

Valentina Pelinel i-a dăruit lui Cristi Borcea trei copii: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania. Fostul model are o relație excelentă cu ceilalți copii ai fostului șef de la Dinamo, ea postând des fotografii în special cu Melissa, fiica pe care Borcea o are alături de prima soție, Mihaela.