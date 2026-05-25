„Câți copii ai?" Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea

Publicat: 25 mai 2026, 16:27

Valentina Pelinel a oferit scurte declarații despre copiii ei. Aceasta este căsătorită cu Cristi Borcea din 2018, fiind a treia lui soție.

Valentina Pelinel a postat o sesiune de Q&A, întrebări și răspunsuri, pe pagina ei de Instagram. Soția lui Cristi Borcea a fost întrebat și câți copii are.

Valentina Pelinel, reacție surpriză atunci când a fost întrebată câți copii are

Valentina Pelinel a declarat că a făcut trei copii, alături de Cristi Borcea, însă în total are nouă copii. Ea s-a referit și la cei pe care soțul ei îi are alături de fostele partenere sau soții.

„(N.r. Câți copii ai?) Trei am făcut, dar am nouă. Ce zici de mine?”, a spus Valentina Pelinel, într-un videoclip postat pe pagina sa de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 200.000 de persoane.

Valentina Pelinel i-a dăruit lui Cristi Borcea trei copii: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania. Fostul model are o relație excelentă cu ceilalți copii ai fostului șef de la Dinamo, ea postând des fotografii în special cu Melissa, fiica pe care Borcea o are alături de prima soție, Mihaela.

Recent, Valentina Pelinel a oferit un interviu dezvăluind că toți cei nouă copii ai lui Cristi Borcea se înțeleg de minune.

„Frații se iubesc foarte mult între ei și bucuria lor este și bucuria noastră. Milan plânge și acum de fiecare dată când se desparte de frați. Eu tot sper că odată cu vârstă nu va mai plânge, pentrucă sufăr și eu când îl văd suferind. Suntem o familie mare și unită”, a declarat Valentina Pelinel, conform click.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel.

Descinderi în "raiul deşeurilor". 200 de forţe de ordine au blocat intrările şi ieşirile din Sinteşti
