Dan Şucu, la capătul răbdării? Jucătorii Rapidului, neplătiţi după ratarea obiectivului

Rapid a ratat obiectivul, calificarea în cupele europene, iar atmosfera de la formaţia bucureşteană este una tensionată. Giuleştenii au şi întârzieri salariale, lucru care nu s-a întâmplat foarte des de când Dan Şucu este acţionar la formaţia bucureşteană.

Restanţe salariale la Rapid după ratarea calificării în cupele europene

Şefii de la Rapid sunt nemulţumiţi pentru că un nou sezon e pe cale să se încheie şi jucătorii nu au reuşit să obţină calificarea în cupele europene, obiectiv setat la startul stagiunii. De altfel, de la revenirea în Liga 1, implicit intrarea în acţionariat a lui Dan Şucu, giuleştenii nu au participat în cupele europene, în ciuda faptului că au existat investiţii importante.

Totuşi, se pare că răbdarea acţionarilor se apropie de sfârşit, dacă ne uităm la problemele apărute între timp la club. Conform informaţiilor prezentate de jurnalistul Emanuel Roşu, sunt aproape 60 de zile de neplată a jucătorilor. Aceştia au luat banii în martie, pentru luna februarie, însă de atunci nu au mai încasat nimic şi la final de mai se fac, aşadar, 2 luni de neplată.

Pleacă Dan Şucu de la Rapid?

O întrebare care apare din ce în ce mai des în media este legată de viitorul lui Dan Şucu în fotbalul românesc, mai ales că acesta s-a înhămat la un proiect important în Italia, acolo unde este acţionar majoritar la Genoa. Robert Niţă, apropiat de omul de afaceri, a vorbit despre acest subiect.

“Nu știu dacă s-ar putea gândi la retragere. Sunt zeci de milioane de euro pe care le bagi an de an. Construiești baze. E un om care business îl face la nivel de top. Păi de ce să plătească milioane și milioane cu entuziasm și cu încredere an de an ca să ce? Care-i bucuria? Care-i mândria?