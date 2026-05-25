Victor Angelescu i-a dat replica lui Iuliu Mureșan și îi ia apărarea lui Pancu: „Era o trădare să nu vină la Rapid”

Luni va fi ultimul meci al lui Costel Gâlcă pe banca celor de la Rapid București, iar cel mai probabil în zilele următoare se va oficializa sosirea lui Daniel Pancu în Giulești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a fost atacat de Iuliu Mureșan, tehnicianul român a fost apărat de acționarul minoritar al formației alb-vișinii, Victor Angelescu.

Victor Angelescu: „Pancu este una dintre cele mai mari legende ale Rapidului”

Daniel Pancu este tot mai aproape de revenirea pe banca celor de la Rapid București, iar oficialii celor de la CFR Cluj nu se pot împăca cu ideea că tehnicianul va pleca din Gruia în această vară.

Victor Angelescu i-a luat apărarea legendei Rapidului și a avut un răspuns pe măsură pentru Iuliu Mureșan, care l-a caracterizat pe „Pancone”.

„Eu îl cunosc foarte bine pe Daniel Pancu, a început proiectul cu noi. Știm ce caracter are și nu e un om care să trădeze. Pancu are inima la Rapid, așa că nu e o trădare. Dacă mă întrebați pe mine, era o trădare să nu vină la Rapid. Dacă Pancu alegea CFR și nu venea la Rapid, aia era trădarea.