Jucătorul făcut praf de Marius Șumudică, după FCSB – Botoșani 4-3: „A fost ceva de neimaginat”

Marius Șumudică a reacționat, după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Botoșani și s-a calificat în finala barajului de Conference League. Pentru a evolua în cupele europene, roș-albaștrii vor fi nevoiți să treacă de rivala Dinamo, derby-ul urmând să se dispute vineri, de la 20:30.
Marius Șumudică a avut o reacție dură și l-a taxat pe Andrei Miron. Antrenorul consideră că fundașul celor de la Botoșani a fost vinovat la două dintre golurile marcate de FCSB.
Marius Șumudică, reacție dură după FCSB – Botoșani 4-3
Marius Șumudică a remarcat în special reacția avută de Andrei Miron la golul spectaculos marcat de Octavian Popescu, în prelungirile meciului disputat în Ghencea. Antrenorul l-a ironizat pe fundașul celor de la Botoșani, taxându-l de asemenea și pe Charles Petro.
„La ceea ce am văzut eu că a arătat FCSB ieri, va fi un meci greu cu Dinamo. Botoșaniul a fost ok pe faza de atac, dar cu mari probleme pe faza defensivă. Și acolo cu un jucător, Charles Petro, cel mai slab de pe teren și care cred că trebuie să renunțe la el.
Începe în fața apărării, după care îl duce în banda dreaptă și acolo are o mulțime de probleme, inclusiv la gol când este eliminat foarte ușor. Iar Miron, să mă ierte Dumnezeu, dar nu am văzut un joc mai prost.
La golul lui Dawa am crezut că se turna șapa și a rămas cimentat. Să nu poți să te ridici, să sari la cap, să nu poți să ai nicio reacție, pentru mine a fost ceva de neimaginat. Am crezut că e prins în holșuruburi.
La golul patru, Miron a făcut o Veronica. Nu știți ce este Veronica? La coridă, când taurul atacă, gen Tavi Popescu când intră în careu cu mingea, ajunge la matador, care este Miron în speță, și pe lângă corpul tău, picioarele rămân ancorate și tu ai mișcări doar din brațe și din talie.
Asta înseamnă Veronica și îi permiți taurului să treacă pe lângă tine. Bine, nu îi permiți, te rogi să treacă pe lângă tine că altfel e groasă. Auzisem la coride de această mișcare. Ți se pare că e o prăjitură luată de la cofetăria din colț, uite că a făcut o Veronica și nu e prăjitură”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.
