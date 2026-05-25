Jucătorul făcut praf de Marius Șumudică, după FCSB – Botoșani 4-3: „A fost ceva de neimaginat”

Marius Șumudică a reacționat, după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Botoșani și s-a calificat în finala barajului de Conference League. Pentru a evolua în cupele europene, roș-albaștrii vor fi nevoiți să treacă de rivala Dinamo, derby-ul urmând să se dispute vineri, de la 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a avut o reacție dură și l-a taxat pe Andrei Miron. Antrenorul consideră că fundașul celor de la Botoșani a fost vinovat la două dintre golurile marcate de FCSB.

Marius Șumudică, reacție dură după FCSB – Botoșani 4-3

Marius Șumudică a remarcat în special reacția avută de Andrei Miron la golul spectaculos marcat de Octavian Popescu, în prelungirile meciului disputat în Ghencea. Antrenorul l-a ironizat pe fundașul celor de la Botoșani, taxându-l de asemenea și pe Charles Petro.

„La ceea ce am văzut eu că a arătat FCSB ieri, va fi un meci greu cu Dinamo. Botoșaniul a fost ok pe faza de atac, dar cu mari probleme pe faza defensivă. Și acolo cu un jucător, Charles Petro, cel mai slab de pe teren și care cred că trebuie să renunțe la el.

Începe în fața apărării, după care îl duce în banda dreaptă și acolo are o mulțime de probleme, inclusiv la gol când este eliminat foarte ușor. Iar Miron, să mă ierte Dumnezeu, dar nu am văzut un joc mai prost.