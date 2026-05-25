Finala în care Olanda a dominat și a marcat înainte ca adversarii să atingă mingea, dar a pierdut incredibil

Finala Cupei Mondiale din 1974 este una de referință în istoria turneelor finale. Pe 7 iulie, la Munchen, s-au întâlnit Olanda și Germania de Vest, în ceea ce, măcar pe hârtie, se anunța o finală destul de dezechilibrată.
Pe de-o parte, Olanda lui Johan Cruyff era o mașinărie de fotbal, care fermecase pe toată lumea, și pornea cu prima șansă. Pe de altă parte, Germania lui Franz Beckenbauer era într-adevăr o echipă disciplinată și eficientă, dar fără cine știe ce veleități tehnice.
Pe deasupra, contextul și momentul erau favorabile „batavilor”. Olanda zdrobise tot în drumul spre finală. Primise doar un gol, într-un 4-1 cu Bulgaria, în prima fază a grupelor, apoi decimase Argentina și Brazilia, cu 4-0 și respectiv 2-0.
Nemții, în schimb, deși gazde, orbecăiseră de-a lungul turneului. Pierduseră cu „dușmanii” din Germania de Est, apoi trecuseră de Polonia, „o echipă fundamental mai bună”, după cum recunoștea neamțul Paul Breitner, la capătul unui meci în care terenul inundat le-a fost cel mai bun prieten.
Olanda a marcat înainte ca Germania să atingă mingea!
Finala de pe Olympiastadion, jucată cu aproape 80 de mii de oameni în tribune, a debutat conform previziunilor. După câteva zeci de secunde, Cruyff a pătruns în careul german, a lăsat în urmă doi apărători și a fost doborât de Uli Hoeneß. Arbitrul, englezul Jack Taylor, a acordat penalty, iar mijlocașul Johan Neeskens a transformat fără emoții. 1-0 pentru Olanda, iar echipa Germaniei nici măcar nu apucase să atingă mingea!
„Portocala” era net superioară, cu acel presing agresiv și un fotbal total, caracterizat printr-o morișcă de pase. Năuciți de ritm, nemții n-au putut să reacționeze. Au urmat 20 de minute în care olandezii, poate ușor prea încrezători că finala e deja încheiată, s-au jucat cu oponenții lor. Au început călcâiele și spectacolul, numai că, încă de pe atunci, Germania era genul de echipă arțăgoasă, pe care nu ești sigur că ai dovedit-o decât când o vezi plecând de la stadion.
● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Renașterea improbabilă a Germaniei
După 20 de minute, nemții s-au trezit, iar în minutul 25 au și revenit pe tabelă. Bernd Hölzenbein a fost faultat în careul olandez și arbitrul Taylor a indicat lovitură de la 11 metri. „Batavii” au contestat decizia, de altfel până în ziua de azi dezbaterea cu privire la corectitudinea acordării penalty-ului rămâne deschisă. Cert e că Paul Breitner a executat sigur și a restabilit egalitatea.
Mai mult, Germania a profitat de momentul prielnic și până la finalul primei reprize a preluat conducerea. Gerd Müller a reușit un gol de vârf autentic în minutul 43, iar nemții s-au dus cu 2-1 la cabine. Scorul avea să se mențină până la final, deși repriza a doua a curs într-o singură direcție. Olanda a asediat careul german, și-a creat numeroase ocazii, dar goalkeeper-ul Sepp Maier a închis poarta.
Olanda, „campioana poporului”
„Die Mannschaft” a devenit astfel campioană mondială, poate una dintre cele mai neașteptate de la turneele finale. Olanda, în schimb, a câștigat titlul neoficial de „campioana poporului”. Stilul atractiv al „Portocalei Mecanice” a fascinat și totodată a inspirat lumea fotbalului. Și astăzi, acea Olandă, cu Cruyff, Neeskens sau Rensenbrink, este considerată cea mai bună echipă națională care n-a cucerit Mondialul.
„Poate că olandezii au crezut că vom fi o pradă ușoară după golul din primul minut”, a explicat tehnicianul nemților, Helmut Schön. Ceea ce, raportat la cum au arătat primele 25 de minute ale finalei, pare adevărat. Dar chiar și învinsă, Olanda a rămas în inimile multor fani, iar Johan Cruyff a sintetizat cel mai bine emoția: „Poate că noi am fost adevărații câștigători până la urmă. Lumea își amintește mai mult de echipa noastră.”
Olanda – Germania 1-2
Olanda: Jongbloed – Suurbier, Rijsbergen (‘69 Theo de Jong), Haan, Krol – Jansen, Neeskens, van Hanegem – Rep, Cruyff (c), Rensenbrink (‘46 René van de Kerkhof)
Antrenor: Rinus Michels
Germania: Maier – Vogts, Beckenbauer (c), Schwarzenbeck, Breitner – Bonhof, Overath, Hoeneß – Grabowski, Müller, Hölzenbein
Antrenor: Helmut Schön
Au marcat: Neeskens (‘2, pen)/ Breitner (‘25, pen), Müller (‘43)
- Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”
- Eroii Campionatului Mondial | George Hurst: Primul hat-trick dintr-o finală de World Cup și un gol “fantomă”
- Spania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! De la Fuente atacă trofeul fără vreun jucător de la Real Madrid
- Alarmă în Argentina înainte de Cupa Mondială! Messi a părăsit cu probleme ultimul meci al lui Inter Miami
- Stories from the Cities: Guadalajara, locul în care s-au născut Tequila şi muzica Mariachi