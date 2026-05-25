Finala în care Olanda a dominat și a marcat înainte ca adversarii să atingă mingea, dar a pierdut incredibil

Finala Cupei Mondiale din 1974 este una de referință în istoria turneelor finale. Pe 7 iulie, la Munchen, s-au întâlnit Olanda și Germania de Vest, în ceea ce, măcar pe hârtie, se anunța o finală destul de dezechilibrată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de-o parte, Olanda lui Johan Cruyff era o mașinărie de fotbal, care fermecase pe toată lumea, și pornea cu prima șansă. Pe de altă parte, Germania lui Franz Beckenbauer era într-adevăr o echipă disciplinată și eficientă, dar fără cine știe ce veleități tehnice.

Pe deasupra, contextul și momentul erau favorabile „batavilor”. Olanda zdrobise tot în drumul spre finală. Primise doar un gol, într-un 4-1 cu Bulgaria, în prima fază a grupelor, apoi decimase Argentina și Brazilia, cu 4-0 și respectiv 2-0.

Nemții, în schimb, deși gazde, orbecăiseră de-a lungul turneului. Pierduseră cu „dușmanii” din Germania de Est, apoi trecuseră de Polonia, „o echipă fundamental mai bună”, după cum recunoștea neamțul Paul Breitner, la capătul unui meci în care terenul inundat le-a fost cel mai bun prieten.

Olanda a marcat înainte ca Germania să atingă mingea!

Finala de pe Olympiastadion, jucată cu aproape 80 de mii de oameni în tribune, a debutat conform previziunilor. După câteva zeci de secunde, Cruyff a pătruns în careul german, a lăsat în urmă doi apărători și a fost doborât de Uli Hoeneß. Arbitrul, englezul Jack Taylor, a acordat penalty, iar mijlocașul Johan Neeskens a transformat fără emoții. 1-0 pentru Olanda, iar echipa Germaniei nici măcar nu apucase să atingă mingea!