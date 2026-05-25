Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu, după ce Rapid a anunțat că sunt “99% înțeleși”: “Să vedem cum se termină cu CFR Cluj”

Daniel Pancu, după ce Rapid a anunțat că sunt “99% înțeleși”: “Să vedem cum se termină cu CFR Cluj”

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 15:48

Comentarii
Daniel Pancu, după ce Rapid a anunțat că sunt 99% înțeleși: Să vedem cum se termină cu CFR Cluj

Daniel Pancu / Mediafax Foto / Leczki Jozsi via Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid a anunțat prin vocea lui Victor Angelescu că a bătut palma cu Daniel Pancu. Tehnicianul nu a semnat încă un angajament cu Rapid, pentru că nu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. După ce acesta ajunge la un acord și cu ardelenii în privința rezilierii, atunci va deveni și în acte tehnician al giuleștenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a comentat anunțul făcut de Rapid. El a confirmat că “prima opțiune” sunt giuleștenii. Cât privește războiul cu CFR Cluj, Daniel Pancu cere acum să fie lăsat să plece cu o “înțelegere amiabilă”.

„Da, dar nu e 100%. Asta pentru că 100% sunt în continuare antrenorul celor de la CFR Cluj. Dacă rezolv cu CFR, Rapid, cu siguranță, e prima opțiune a mea. Am mai vorbit cu cei de la CFR Cluj. Nu știu cum se termină. Ar trebui să fie simplu. Facem o înțelegere amiabilă și ne despărțim în condiții mai frumoase decât cele din ultimele zile. Vedem, vedem.

De domnul Mureșan… Ce să mai vorbesc? Nu mai comentez. Referitor la petrecerea de final… Dacă nu simțeam nevoia și dacă nu simțeam că e bine să o fac? De ce să petrec dacă nu mă simt în stare să petrec?

E simplu. De ce să fiu fals și să mă prefac că mă simt bine? Nu m-am simțit bine. Îmi pare rău. Am vorbit a doua zi cu Ciprian. Nu s-a supărat. Nici el și nici jucătorii. Ei au parte de tot respectul meu pe viață. Cu ei nu a fost nicio problemă”, a spus Daniel Pancu pentru gsp.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Observator
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
Fanatik.ro
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
16:48

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 25 mai
16:41

Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”
16:24

Victor Angelescu i-a dat replica lui Iuliu Mureșan și îi ia apărarea lui Pancu: „Era o trădare să nu vină la Rapid”
16:10

Jucătorul făcut praf de Marius Șumudică, după FCSB – Botoșani 4-3: „A fost ceva de neimaginat”
16:02

Finala în care Olanda a dominat și a marcat înainte ca adversarii să atingă mingea, dar a pierdut incredibil
15:56

Botoșani, aproape de surpriză în Ghencea! Valeriu Iftime: „FCSB a jucat foarte slab”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total