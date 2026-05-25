Daniel Pancu, după ce Rapid a anunțat că sunt “99% înțeleși”: “Să vedem cum se termină cu CFR Cluj”

Rapid a anunțat prin vocea lui Victor Angelescu că a bătut palma cu Daniel Pancu. Tehnicianul nu a semnat încă un angajament cu Rapid, pentru că nu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. După ce acesta ajunge la un acord și cu ardelenii în privința rezilierii, atunci va deveni și în acte tehnician al giuleștenilor.

Daniel Pancu a comentat anunțul făcut de Rapid. El a confirmat că “prima opțiune” sunt giuleștenii. Cât privește războiul cu CFR Cluj, Daniel Pancu cere acum să fie lăsat să plece cu o “înțelegere amiabilă”.

„Da, dar nu e 100%. Asta pentru că 100% sunt în continuare antrenorul celor de la CFR Cluj. Dacă rezolv cu CFR, Rapid, cu siguranță, e prima opțiune a mea. Am mai vorbit cu cei de la CFR Cluj. Nu știu cum se termină. Ar trebui să fie simplu. Facem o înțelegere amiabilă și ne despărțim în condiții mai frumoase decât cele din ultimele zile. Vedem, vedem.

De domnul Mureșan… Ce să mai vorbesc? Nu mai comentez. Referitor la petrecerea de final… Dacă nu simțeam nevoia și dacă nu simțeam că e bine să o fac? De ce să petrec dacă nu mă simt în stare să petrec?

E simplu. De ce să fiu fals și să mă prefac că mă simt bine? Nu m-am simțit bine. Îmi pare rău. Am vorbit a doua zi cu Ciprian. Nu s-a supărat. Nici el și nici jucătorii. Ei au parte de tot respectul meu pe viață. Cu ei nu a fost nicio problemă”, a spus Daniel Pancu pentru gsp.ro.