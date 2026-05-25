Gigi Becali le face plângere penală celor de la CSA Steaua în cazul transferului lui David Matei la Universitatea

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 15:30

Gigi Becali a anunţat că le va face plângere penală celor de la CSA Steaua. Motivul? Patronul de la FCSB crede că transferul lui David Matei (19 ani) de la Steaua, la Universitatea Craiova, nu a fost făcut pentru doar 70.000 de euro!

Gigi Becali susține că nu a fost declarată întreaga sumă de transfer. El spune că doi jucători, de o valoare similară cu cea a lui Matei, au fost transferați pe sume mult mai mari. Pentru Luca Băsceanu, de la Viitorul, oltenii au plătit un milion de euro, în timp ce Mihnea Rădulescu a costat 400.000 de euro când a venit de la Ploieşti.

„L-am pus pe Dan Idita să facă plângere penală împotriva CSA Steaua. Nu am eu treabă cu Craiova. Craiova, săracii, au luat. Ce au făcut, ce nu au făcut. E treaba lor cum au luat. Plângere penală! Cum adică, Băsceanu costă 1 milion, Matei costă 70 de mii şi Rădulescu, ăla, costă 400 de mii. Aceaşi vârstă, mai valoros ca ăia, şi ăla costă 70 de mii. Să vedem cum e asta!

Au dat pe Băsceanu 1 milion? Au dat 400 de mii pe ăla de la Petrolul? Mihnea Rădulescu? Pe Matei cât au dat? 70 de mii? Cum vine asta? (n.r. – a făcut CSA şmecherii?) Nu ştiu. Dacă e adevărată suma, eu zic că e suspiciune că au luat ei, comandanţii. Nu ştiu cine. Trebuie văzut. Cine, ce, cum. Eu zic că acolo au fost de cinci ori mai mulţi bani.

Eu nu am treabă cu Craiova. Eu am treabă cu CSA, care e instituţie publică, de stat, şi care trebuia să facă licitaţie. Trebuia să zică Uite, îl vindem pe Matei, e în patrimoniu, conform ANAF e activ necorporal. Trebuia scos la licitaţie. Ei aşa trebuie să vândă, prin licitaţie. Au făcut evaluare să îl dea cu 70 de mii? Ei sunt unitate militară. Cum vinzi din patrimoniul unităţii pe unul cu 70 de mii şi alţii cu 1 milion”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.

