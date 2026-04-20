Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei

Cunoscutul jucător de fotbal australian, Lachie Neale (32 de ani), a vorbit pe larg despre viaţa lui de după despărţirea de soţia lui, Jules, pe care ar fi înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crosley.
Duminică, la meciul echipei sale, Brisbane Lions, pierdut la limită, la două puncte, cu Melbourne Demons, Lachie Neale a sărbătorit 300 de jocuri în AFL. (IMAGINI CU LACHIE NEALE, JULES NEALE ŞI TESS CROSLEY ÎN GALERIA FOTO)
Lachie Neale călătoreşte constant la Perth pentru a-şi vedea copiii, după despărţirea de soţia lui
Înainte de al 300-lea său meci în AFL, Lachie Neale a vorbit deschis despre cum s-a adaptat la noua lui viaţă, după scandalul care a ţinut prima pagină a tabloidelor australiene. Scandalul a avut o amploare internaţională, publicaţii precum Daily Mail sau The Sun relatând constant despre ce s-a întâmplat.
Jules Neale s-a mutat în Perth cu cei doi copii ai cuplului după ce a aflat că ar fi fost înşelată de Lachie cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crosley. Jules, care a transmis pe reţelele sociale că a fost “trădată în cel mai inimaginabil mod”, a “rupt” şi prietenia cu Tess Crosley după incident, pe lângă faptul că s-a despărţit de Lachie. Jucătorul de fotbal australian a vorbit acum despre vizitele dese pe care le face în Perth pentru a-şi vedea copiii.
“Sunt foarte norocos că Jules a fost foarte flexibilă”
“Evident, este greu să nu-i am pe copii aici, dar sunt destul de norocos că Jules, mama lor, îmi permite să vin și să plec din Perth.
Îl aduc pe Piper (n.r: băiatul lui şi al lui Jules) aici destul de des… Sunt foarte norocos că Jules a fost foarte flexibilă în această privință și pot să mă întorc la Perth cu binecuvântarea clubului oricând vreau.
Dacă trebuie să lipsesc de la o zi de antrenament sau orice altceva, ei sunt bucuroși (n.r: cei de la club) să se întâmple asta. Până acum gestionez destul de bine situația. Este abia începutul anului, dar sezonul de fotbal se va duce și va fi din nou extrasezon”, a declarat Lachie Neale, citat de news.com.au.
Brisbane Lions nu se va opune dacă Lachie Neale va alege să se mute în Perth pentru a fi aproape de copii
Antrenorul echipei Brisbane Lions, Chris Fagan, cu care Lachie Neale a luat două titluri, a declarat în ianuarie că jucătorul nu va întâmpina probleme din partea clubului în cazul în care va decide să se mute la Perth, pentru a juca pentru West Coast sau Fremantle în sezonul AFL 2027.
Totuşi, potrivit informaţiilor din mass-media, prioritatea lui Lachie Neale ar fi să continue la Brisbane Lions.
“Sincer, nu m-am gândit ce voi face anul viitor. Mă voi gândi la asta în 12 săptămâni. În acest moment, încerc doar să fac lucrurile să funcționeze aici, în Brisbane. Copiii sunt prioritatea numărul 1. Mi-ar plăcea să rămân, dar vom aștepta și vom vedea cum se desfășoară lucrurile”, a declarat Lachie Neale.
Neale a recunoscut, într-un interviu rar, că „a simțit că a dezamăgit mulți oameni”. El a dat de înţeles că atenţia care a fost acordată vieţii sale extrasportive l-a afectat, dar realizează că, fiind un jucător cunoscut de fotbal australian, ceea ce face în afara terenului stârneşte interes.
După declanşarea scandalului, a anunţat că renunţă la postul de căpitan al echipei, pe care îl ocupa anterior.
“A fost o nebunie o vreme. Nu am băut deloc, m-am concentrat pe fotbal”
“Într-un fel, înțeleg, am fost căpitanul unui club de fotbal și, într-un fel, sunt o persoană publică, dar mi s-a părut exagerat. A fost o nebunie o vreme.
Cred că, într-un fel, a fost o formă de terapie să merg pur și simplu să mă antrenez și să am grijă de mine.
Nu am băut deloc sau nimic în acea perioadă, am simțit că trebuie să mă concentrez pe fotbal și să fiu acolo pentru copiii mei când puteam.
Într-un mod ciudat, m-a ajutat fotbalul. Am putut să mă concentrez cu adevărat pe a scoate maximum din mine și pe a mă asigura că sunt pregătit”, a spus Neale.
Lachie Neale şi soţia lui, Jules, care s-a despărţit de el, şi-au vândut, în urmă cu două luni, casa în care locuiau, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.
