Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei

Totuşi, potrivit informaţiilor din mass-media, prioritatea lui Lachie Neale ar fi să continue la Brisbane Lions.

“Sincer, nu m-am gândit ce voi face anul viitor. Mă voi gândi la asta în 12 săptămâni. În acest moment, încerc doar să fac lucrurile să funcționeze aici, în Brisbane. Copiii sunt prioritatea numărul 1. Mi-ar plăcea să rămân, dar vom aștepta și vom vedea cum se desfășoară lucrurile”, a declarat Lachie Neale.

Neale a recunoscut, într-un interviu rar, că „a simțit că a dezamăgit mulți oameni”. El a dat de înţeles că atenţia care a fost acordată vieţii sale extrasportive l-a afectat, dar realizează că, fiind un jucător cunoscut de fotbal australian, ceea ce face în afara terenului stârneşte interes.

După declanşarea scandalului, a anunţat că renunţă la postul de căpitan al echipei, pe care îl ocupa anterior.

“A fost o nebunie o vreme. Nu am băut deloc, m-am concentrat pe fotbal”

“Într-un fel, înțeleg, am fost căpitanul unui club de fotbal și, într-un fel, sunt o persoană publică, dar mi s-a părut exagerat. A fost o nebunie o vreme.

Cred că, într-un fel, a fost o formă de terapie să merg pur și simplu să mă antrenez și să am grijă de mine.

Nu am băut deloc sau nimic în acea perioadă, am simțit că trebuie să mă concentrez pe fotbal și să fiu acolo pentru copiii mei când puteam.

Într-un mod ciudat, m-a ajutat fotbalul. Am putut să mă concentrez cu adevărat pe a scoate maximum din mine și pe a mă asigura că sunt pregătit”, a spus Neale.

Lachie Neale şi soţia lui, Jules, care s-a despărţit de el, şi-au vândut, în urmă cu două luni, casa în care locuiau, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei.

Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.