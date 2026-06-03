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Real Madrid dă prima mare lovitură a verii! Fabrizio Romano a anunţat transferul starului lui Chivu de la Inter

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 8:17

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Real Madrid dă prima mare lovitură a verii! Fabrizio Romano a anunţat transferul starului lui Chivu de la Inter

Denzel Dumfries și Lautaro Martinez / Profimedia

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Real Madrid se pregăteşte în forţă pentru noul sezon după ce a ajuns la doi ani consecutivi în care nu a câștigat niciun trofeu. După ce a parafat o înțelegere preliminară cu Ibrahima Konate, formația “blanco” a mai rezolvat o mutare, cea a lui Denzel Dumfries, unul dintre jucătorii de bază de la Interul lui Cristi Chivu.

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Perioada de mercato de vară încă nu a început propriu-zis, însă majoritatea cluburilor mari au început deja să își planifice mutările pentru următorul sezon, iar pe listă se află și Real Madrid. Conform reputatului jurnalist italian Fabrizio Romano, care a făcut un anunț exclusiv în miez de noapte, gruparea de pe Bernabeu a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries pleacă la Real Madrid pe 20 de milioane de euro

Real și fundașul olandez au ajuns la un acord, iar în curând echipa din La Liga va plăti clauza de reziliere de 20 de milioane de euro a jucătorului. Plecarea lui Dumfries reprezintă o pierdere imensă pentru Cristi Chivu și vestiarul său, ținând cont de cât de important a fost batavul pe Giuseppe Meazza în ultimele sezoane.

Odată cu acest transfer, Realul își rezolvă o problemă pe care o avea în flancul drept după ce Dani Carvajal a decis să plece de la club după o lungă perioadă de timp. Pe acea poziție mai pot juca Trent Alexander-Arnold, dar și Fede Valverde, cel din urmă fiind la bază mijlocaș central.

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În acest sezon, Denzel Dumfries a adunat 28 de partide pentru Inter, reușind să înscrie cinci goluri și să ofere două pase decisive. În 2021, fundașul olandez era transferat de “nerazzurri” de la PSV în schimbul a 14,25 milioane de euro.

Dumfries mai avea contract cu Inter până în 2028, însă se pare că va pleca mai devreme din Italia. Odată cu această mutare, conducerea de pe Meazza va trebui să se reorienteze pentru a găsi un înlocuitor pentru fundașul olandez în vestiarul lui Cristi Chivu.

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