Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! - Antena Sport

Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!

Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!

Publicat: 24 februarie 2026, 17:03

Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Jules şi Lachie Neale, în perioada în care erau fericiţi împreună / Instagram

Cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani) şi soţia pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Jules (36 de ani), şi-au vândut casa la licitaţie, după scandalul în care au fost implicaţi.

Lachie Neale a înşelat-o pe Jules cu Tess Crosley. Jules nu a putut suporta trădarea şi a ales să se despartă de jucătorul de fotbal australian. Cei doi se află în proces de divorţ, iar casa în care au locuit cei doi a fost vândută acum cu 3.2 milioane de dolari.

Lachie Neale şi Jules şi-au vândut casa în care locuiau după ce el a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a femeii!

Ei cumpăraseră casa în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari, înregistrând un profit de aproape 800.000 de dolari după vânzarea locuinţei. Potrivit Daily Mail, casa a fost achiziţionată la licitaţie de o familie cu 3 copii.

Vânzarea a avut loc după ce Jules și-a sărbătorit vineri cea de-a 36-a aniversare. Jules s-a mutat înapoi în Perth după despărțirea de Lachie, luând cu ea cei doi copii mici ai lor.

Jules a “rupt” şi prietenia cu Tess Crosley, după trădarea incredibilă a acesteia şi a soţului ei, Lachie Neale. Jules, Lachie Neale, Tess Crosley şi soţul acesteia, Ben, erau prieteni de familie înainte de episodul respectiv.

Ce avere are Lachie Neale

Dublu campion cu Brisbane Lions, Lachie Neale a anunţat că renunţă la postul de căpitan al echipei după ce s-a aflat că şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia.

Averea lui Lachie Neale este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, la începutul anului, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale are doi copii cu Jules, o fată şi un băiat.

Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.

Jules transmitea ferm că nu mai era loc de împăcare, confirmând şi ea că s-a despărţit de Lachie. „Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a fost mesajul ei.

