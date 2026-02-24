Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! - Antena Sport

Cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani) şi soţia pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Jules (36 de ani), şi-au vândut casa la licitaţie, după scandalul în care au fost implicaţi.

Lachie Neale a înşelat-o pe Jules cu Tess Crosley. Jules nu a putut suporta trădarea şi a ales să se despartă de jucătorul de fotbal australian. Cei doi se află în proces de divorţ, iar casa în care au locuit cei doi a fost vândută acum cu 3.2 milioane de dolari.

Lachie Neale şi Jules şi-au vândut casa în care locuiau după ce el a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a femeii!

Ei cumpăraseră casa în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari, înregistrând un profit de aproape 800.000 de dolari după vânzarea locuinţei. Potrivit Daily Mail, casa a fost achiziţionată la licitaţie de o familie cu 3 copii.

Vânzarea a avut loc după ce Jules și-a sărbătorit vineri cea de-a 36-a aniversare. Jules s-a mutat înapoi în Perth după despărțirea de Lachie, luând cu ea cei doi copii mici ai lor.

Jules a “rupt” şi prietenia cu Tess Crosley, după trădarea incredibilă a acesteia şi a soţului ei, Lachie Neale. Jules, Lachie Neale, Tess Crosley şi soţul acesteia, Ben, erau prieteni de familie înainte de episodul respectiv.