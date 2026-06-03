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Şi Universitatea Craiova a intrat în cursa pentru semnătura lui Kennedy Boateng

Radu Constantin Publicat: 3 iunie 2026, 23:07

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Şi Universitatea Craiova a intrat în cursa pentru semnătura lui Kennedy Boateng

Kennedy Boateng, la finalul unui meci la Dinamo/ Profimedia

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Kennedy Boateng este dorit de FCSB, dar şi de Universitatea Craiova. Anunţul a fost făcut de Andrei Nicolescu. Rămâne până la urmă în Liga 1? Oficialul de la Dinamo crede că sunt şanse mici, în contextul în care fotbalistul cere o sumă importantă la semnătură.

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Ultimul club care încearcă transferul lui Boateng este Universitatea Craiova. Potrivit informaţiilor oferite de Andrei Nicolescu clubul oltean s-a interesat legat de ce pretenţii are fotbalistul.

“M-a mai sunat cineva, după ce FCSB s-a interesat de Boateng. A mai sunat o echipă din România să se intereseze, Craiova.

Cum e, ce bani, dacă vrea să vină în România. Le-am spus că nu o să rămână în România. Agentul lui e un pic mai jovial, cred că vrea să vorbească cu toată lumea. E foarte prietenos. Cred că de-asta s-au iniţiat toate discuţiile. Tindeam să-l cred că nu o să rămână în România.”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Gigi Becali a anunaţat că nu-l mai transferă

Gigi Becali a declarat că FCSB nu-şi permite să-l transfere pe Boateng.

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”Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat.

A picat definitiv. Am negociat, a picat, hai, la revedere! La negocierile cu jucătorii nu poți să știi decât când e semnătura pe hârtie”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.

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