Şi Universitatea Craiova a intrat în cursa pentru semnătura lui Kennedy Boateng

Kennedy Boateng este dorit de FCSB, dar şi de Universitatea Craiova. Anunţul a fost făcut de Andrei Nicolescu. Rămâne până la urmă în Liga 1? Oficialul de la Dinamo crede că sunt şanse mici, în contextul în care fotbalistul cere o sumă importantă la semnătură.
Ultimul club care încearcă transferul lui Boateng este Universitatea Craiova. Potrivit informaţiilor oferite de Andrei Nicolescu clubul oltean s-a interesat legat de ce pretenţii are fotbalistul.
“M-a mai sunat cineva, după ce FCSB s-a interesat de Boateng. A mai sunat o echipă din România să se intereseze, Craiova.
Cum e, ce bani, dacă vrea să vină în România. Le-am spus că nu o să rămână în România. Agentul lui e un pic mai jovial, cred că vrea să vorbească cu toată lumea. E foarte prietenos. Cred că de-asta s-au iniţiat toate discuţiile. Tindeam să-l cred că nu o să rămână în România.”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.
Gigi Becali a anunaţat că nu-l mai transferă
Gigi Becali a declarat că FCSB nu-şi permite să-l transfere pe Boateng.
”Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat.
A picat definitiv. Am negociat, a picat, hai, la revedere! La negocierile cu jucătorii nu poți să știi decât când e semnătura pe hârtie”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.
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