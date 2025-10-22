Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră. Cum s-au cunoscut: „S-au legat drumurile” - Antena Sport

Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu fostul internațional. Cornelia a vorbit despre pasiunile comune pe care le are cu soțul ei.

Miodrag Belodedici a divorțat de prima soție, Sandra Macovescu, în 2001, alături de ea având o fiică pe nume Zandalee.

Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră

Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici, a dezvăluit că îl cunoștea pe fostul internațional încă din copilărie, drumurile lor intersectându-se la maturitate, atunci când s-au și căsătorit. Femeia a transmis că ea nu formează un cuplu „monden” cu fostul jucător al Stelei, mărturisind că duce o viață simplă alături de acesta, legându-i multe pasiuni comune.

„Ne cunoaştem de foarte mult timp, din copilărie, ne-am reîntâlnit la maturitate şi acum s-au legat cumva drumurile. (n.r. Cum e Belodedici în afara terenului?) Nu e mare deobsebire de cum îl percepeţi dvs. şi cum e în viaţa de famile. E foarte echilibrat, de acolo îmi iau şi eu echilibrul…

(n.r. care sunt tabieturile lui Belodedici?) E ciorbar, trebuie să fie mereu ciorbă acasă, doarme mult în weekend să fie tânăr mereu (n.r. râde). Noi nu suntem un cuplu monden, ieşim rar, avem o viaţa simplă!