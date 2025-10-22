Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră. Cum s-au cunoscut: „S-au legat drumurile” - Antena Sport

Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu fostul internațional. Cornelia a vorbit despre pasiunile comune pe care le are cu soțul ei.
Miodrag Belodedici a divorțat de prima soție, Sandra Macovescu, în 2001, alături de ea având o fiică pe nume Zandalee.
Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră
Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici, a dezvăluit că îl cunoștea pe fostul internațional încă din copilărie, drumurile lor intersectându-se la maturitate, atunci când s-au și căsătorit. Femeia a transmis că ea nu formează un cuplu „monden” cu fostul jucător al Stelei, mărturisind că duce o viață simplă alături de acesta, legându-i multe pasiuni comune.
„Ne cunoaştem de foarte mult timp, din copilărie, ne-am reîntâlnit la maturitate şi acum s-au legat cumva drumurile. (n.r. Cum e Belodedici în afara terenului?) Nu e mare deobsebire de cum îl percepeţi dvs. şi cum e în viaţa de famile. E foarte echilibrat, de acolo îmi iau şi eu echilibrul…
(n.r. care sunt tabieturile lui Belodedici?) E ciorbar, trebuie să fie mereu ciorbă acasă, doarme mult în weekend să fie tânăr mereu (n.r. râde). Noi nu suntem un cuplu monden, ieşim rar, avem o viaţa simplă!
Noi suntem născuţi în Banat, în aceeaşi zonă şi suntem obisnuiţi de mici aşa, avem aceeaşi educaţie şi contează mult.
Nu prea urmăresc fotbalul de acum, dar am fost crescută în Ghencea şi tin minte şi acum când mergeam mult cu tata pe stadion. Fotbalul de atunci îmi plăcea, acum nu prea am mai urmărit. Pasiuni comune? La amândoi ne plac mult tradiţiile, suntem foarte legaţi de părinţi, rude. Mergem mult să mergem în zona noastră”, a declarat Cornelia Belodedici, conform orangesport.ro.
Miodrag Belodedici, la a doua căsătorie
Miodrag Belodedici a mai fost însurat o dată, cu Sandra Macovescu, de care a divorţat în 2001. Belodedici şi Macovescu au împreună o fată, Zandalee.
Într-un interviu acordat în trecut, Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri despre pasiunea fiicei sale. Zandalee Belodedici a locuit în Spania, acolo unde şi-a terminat şi studiile. Conform tatălui său, Zandalee este pasionată de turismul hotelier şi a absolvit Facultatea de Turism din Valencia.
Miodrag Belodedici a câştigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni cu Steaua. Cu un an înainte de răsturnarea regimului Ceauşescu, a decis să fugă din ţară. În 1991 avea să câştige Cupa Campionilor Europeni şi cu Steaua Roşie Belgrad. A evoluat în 53 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat 5 goluri. A evoluat pentru România la Campionatul Mondial din 1994 şi la cel European din 1996.
