Celebrul milionar s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" - Antena Sport

Fostul jucător de tenis Diego Schwartzman (33 de ani), care s-a retras în acest an din activitate, s-a căsătorit cu Eugenia De Martino.
Cununia civilă a celor doi vine după 6 ani de relaţie, ei fiind împreună din 2019.
Diego Schwartzman s-a căsătorit cu Eugenia De Martino
„Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Până când vom îmbătrâni…”, a transmis argentinianul pe reţelele sociale.
Averea lui Diego Schwartzman este evaluată la circa 14 milioane de dolari.
El a adunat din premiile încasate din tenis peste 14.250.000 de dolari. În ierarhia ATP, Diego Schwartzman a atins cea mai bună clasare în octombrie 2020, poziţia a 8-a.
Schwartzman a cucerit 4 titluri ATP la simplu. La dublu nu a câştigat niciun titlu. A atins însă un loc 39 şi în ierarhia de dublu.
Cea mai mare performanţă într-un turneu de Grand Slam a fost atingerea unei semifinale, la Roland Garros, în 2020. A jucat în două sferturi de finală la US Open, în 2017 şi 2019.
- Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele”
- Ce înseamnă jocuri ca la aparate?
- Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română
- Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
- Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova