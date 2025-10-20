Celebrul milionar s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" - Antena Sport

Închide meniul
Celebrul milionar s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă"

Celebrul milionar s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă"
Foto

Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Publicat: 20 octombrie 2025, 18:43

Comentarii
Galerie (9)

Fostul tenismen Diego Schwartzman s-a căsătorit / Facebook Diego Schwartzman

Fostul jucător de tenis Diego Schwartzman (33 de ani), care s-a retras în acest an din activitate, s-a căsătorit cu Eugenia De Martino.

Cununia civilă a celor doi vine după 6 ani de relaţie, ei fiind împreună din 2019.

Diego Schwartzman s-a căsătorit cu Eugenia De Martino

Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Până când vom îmbătrâni…”, a transmis argentinianul pe reţelele sociale.

Averea lui Diego Schwartzman este evaluată la circa 14 milioane de dolari.

El a adunat din premiile încasate din tenis peste 14.250.000 de dolari. În ierarhia ATP, Diego Schwartzman a atins cea mai bună clasare în octombrie 2020, poziţia a 8-a.

Schwartzman a cucerit 4 titluri ATP la simplu. La dublu nu a câştigat niciun titlu. A atins însă un loc 39 şi în ierarhia de dublu.

Cea mai mare performanţă într-un turneu de Grand Slam a fost atingerea unei semifinale, la Roland Garros, în 2020. A jucat în două sferturi de finală la US Open, în 2017 şi 2019.

 

Comentarii


Citește și