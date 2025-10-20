Celebrul milionar s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" - Antena Sport

Fostul jucător de tenis Diego Schwartzman (33 de ani), care s-a retras în acest an din activitate, s-a căsătorit cu Eugenia De Martino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cununia civilă a celor doi vine după 6 ani de relaţie, ei fiind împreună din 2019.

Diego Schwartzman s-a căsătorit cu Eugenia De Martino

„Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Până când vom îmbătrâni…”, a transmis argentinianul pe reţelele sociale.

Averea lui Diego Schwartzman este evaluată la circa 14 milioane de dolari.

El a adunat din premiile încasate din tenis peste 14.250.000 de dolari. În ierarhia ATP, Diego Schwartzman a atins cea mai bună clasare în octombrie 2020, poziţia a 8-a.