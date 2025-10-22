Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor - Antena Sport

Turcii au dezvăluit ce decizie surprinzătoare a lui Gică Hagi, după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Aceștia au transmis că „Regele” vrea să-și cumpere o casă în Turcia.
Concret, Gică Hagi a ales să-și achiziționeze o locuință în Alanya, oraș pe care îl vizitează des de când Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, luna trecută.
Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă
Gică Hagi a fost surprins des la meciurile disputate de Ianis Hagi la Alanyaspor, pe teren propriu. „Regele” ar fi luat astfel decizia de a-și ușura mersul la partidele fiului lui și pentru a nu se mai întoarce de fiecare dată în țară, își va cumpăra o casă în Alanya.
Turcii menționează că Gică Hagi a mers deja în orașul unde fiul său evoluează pentru a se întâlni cu diverși agenți imobiliari.
„Legendarul număr 10 al lui Galatasaray și simbol al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se stabilească permanent în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent datorită fiului său, Ianis Hagi, care evoluează pentru Alanyaspor.
Sosit astăzi în oraș, Hagi a început căutările pentru o locuință, întâlnindu-se cu agenți imobiliari. Familia este deosebit de interesată de vilele moderne și pitorești din cartierele Ciplakli și Cikcilli”, notează presa turcă.
După ce a decis să plece de pe banca celor de la Farul, „Regele” a fost dorit pe banca celor de la Eyupspor, echipă la care evoluează Denis Drăguș. Gică Hagi nu s-a înțeles, în cele din urmă, cu oficialii turci și a rămas liber de contract.
