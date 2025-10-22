Turneul Național de Table București 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Turneul Național de Table București 2025 vă așteaptă la prima ediție la Sala Floreasca, pe 29 și 30 noiembrie! Pregătiți-vă pentru un weekend plin de distracție, adrenalină, o mulțime de oameni faini cu aceeași pasiune și, mai ales, premii de senzație.

Puneți-vă la încercare norocul și strategia, deoarece miza este uriașă:

  • Locul I: Un automobil Dacia Logan nou-nouț!
  • Locul II: O Excursie pentru 2 persoane la Istanbul!
  • Locul III: Bere AMSTEL pentru un an!

Ne-am propus să facem din acest turneu mai mult decât o competiție – e o șansă de a ne conecta, de a ne face noi prieteni și de a ne bucura împreună de tradiția acestui joc minunat. În prima ediție a acestui turneu se vor înscrie 512 jucători.

De ce Turneul Național de Table?

Concluziile unui recent sondaj național confirmă că tablele sunt mai mult decât un joc: sunt un fenomen social și de strategie.
Cu 82% dintre români care spun că tablele sunt un mod excelent de a socializa, turneul nostru este locul ideal pentru a întâlni oameni noi și a petrece timp de calitate.

Un procent de 87% dintre respondenți sunt de acord că tablele sunt un joc care dezvoltă gândirea strategică. Așadar, vino să-ți testezi inteligența și tactica în partide de 2 din 3 în faze preliminare și 3 din 5 în faza semifinalelor, finala mică și finala mare.

Peste opt din zece respondenți (81%) consideră că jocul de table este pentru oricine, indiferent de vârstă. Fie că ești veteran sau abia ai descoperit farmecul acestui obicei tradițional românesc (68%), te așteptăm la masă!

Și, pentru a-ți stârni și mai mult curiozitatea, îți spunem doar că avem pregătite premii surpriză pentru participanți.

Nu mai sta pe gânduri! Înscrie-te pe turneulnationaldetable.ro sau cumpără-ți biletul de pe bilete.ro. Locurile sunt limitate, așa că asigură-te că prinzi un loc la masă!

Ne vedem la Sala Floreasca!

Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județeCutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Pentru a te înscrie la Turneul Național de Table București 2025, urmează acești pași:

• Înscriere obligatorie pe site-ul: www.turneulnationaldetable.ro

• Achitarea taxei de participare (după înscrierea online).
Regulamentul concursului poate fi accesat aici.

TAXĂ ÎNSCRIERE:

  • Primii 200 de participanți: 150 lei + taxe
  • Următorii 200 de participanți: 200 lei + taxe
  • Ultimii 112 de participanți: 250 lei + taxe

Înscrie-te acum aici și profită de prețul avantajos de 150 lei + taxe (primii 200 de participanți)

