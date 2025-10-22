Turneul Național de Table București 2025 - Antena Sport

Turneul Național de Table București 2025 vă așteaptă la prima ediție la Sala Floreasca, pe 29 și 30 noiembrie! Pregătiți-vă pentru un weekend plin de distracție, adrenalină, o mulțime de oameni faini cu aceeași pasiune și, mai ales, premii de senzație.

Puneți-vă la încercare norocul și strategia, deoarece miza este uriașă:

Locul I: Un automobil Dacia Logan nou-nouț!

Locul II: O Excursie pentru 2 persoane la Istanbul!

Locul III: Bere AMSTEL pentru un an!

Ne-am propus să facem din acest turneu mai mult decât o competiție – e o șansă de a ne conecta, de a ne face noi prieteni și de a ne bucura împreună de tradiția acestui joc minunat. În prima ediție a acestui turneu se vor înscrie 512 jucători.

De ce Turneul Național de Table?

Concluziile unui recent sondaj național confirmă că tablele sunt mai mult decât un joc: sunt un fenomen social și de strategie.

Cu 82% dintre români care spun că tablele sunt un mod excelent de a socializa, turneul nostru este locul ideal pentru a întâlni oameni noi și a petrece timp de calitate.

Un procent de 87% dintre respondenți sunt de acord că tablele sunt un joc care dezvoltă gândirea strategică. Așadar, vino să-ți testezi inteligența și tactica în partide de 2 din 3 în faze preliminare și 3 din 5 în faza semifinalelor, finala mică și finala mare.

Peste opt din zece respondenți (81%) consideră că jocul de table este pentru oricine, indiferent de vârstă. Fie că ești veteran sau abia ai descoperit farmecul acestui obicei tradițional românesc (68%), te așteptăm la masă!