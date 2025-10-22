Turneul Național de Table București 2025 - Antena Sport

Turneul Național de Table București 2025 vă așteaptă la prima ediție la Sala Floreasca, pe 29 și 30 noiembrie! Pregătiți-vă pentru un weekend plin de distracție, adrenalină, o mulțime de oameni faini cu aceeași pasiune și, mai ales, premii de senzație.
Puneți-vă la încercare norocul și strategia, deoarece miza este uriașă:
- Locul I: Un automobil Dacia Logan nou-nouț!
- Locul II: O Excursie pentru 2 persoane la Istanbul!
- Locul III: Bere AMSTEL pentru un an!
Ne-am propus să facem din acest turneu mai mult decât o competiție – e o șansă de a ne conecta, de a ne face noi prieteni și de a ne bucura împreună de tradiția acestui joc minunat. În prima ediție a acestui turneu se vor înscrie 512 jucători.
De ce Turneul Național de Table?
Concluziile unui recent sondaj național confirmă că tablele sunt mai mult decât un joc: sunt un fenomen social și de strategie.
Cu 82% dintre români care spun că tablele sunt un mod excelent de a socializa, turneul nostru este locul ideal pentru a întâlni oameni noi și a petrece timp de calitate.
Un procent de 87% dintre respondenți sunt de acord că tablele sunt un joc care dezvoltă gândirea strategică. Așadar, vino să-ți testezi inteligența și tactica în partide de 2 din 3 în faze preliminare și 3 din 5 în faza semifinalelor, finala mică și finala mare.
Peste opt din zece respondenți (81%) consideră că jocul de table este pentru oricine, indiferent de vârstă. Fie că ești veteran sau abia ai descoperit farmecul acestui obicei tradițional românesc (68%), te așteptăm la masă!
Și, pentru a-ți stârni și mai mult curiozitatea, îți spunem doar că avem pregătite premii surpriză pentru participanți.
Nu mai sta pe gânduri! Înscrie-te pe turneulnationaldetable.ro sau cumpără-ți biletul de pe bilete.ro. Locurile sunt limitate, așa că asigură-te că prinzi un loc la masă!
Ne vedem la Sala Floreasca!
Pentru a te înscrie la Turneul Național de Table București 2025, urmează acești pași:
• Înscriere obligatorie pe site-ul: www.turneulnationaldetable.ro
• Achitarea taxei de participare (după înscrierea online).
Regulamentul concursului poate fi accesat aici.
TAXĂ ÎNSCRIERE:
- Primii 200 de participanți: 150 lei + taxe
- Următorii 200 de participanți: 200 lei + taxe
- Ultimii 112 de participanți: 250 lei + taxe
Înscrie-te acum aici și profită de prețul avantajos de 150 lei + taxe (primii 200 de participanți)
- (P) Sport și mentalitate de câștig – cum aplici strategiile atletice în viața de zi cu zi
- Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
- Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele”
- Ce înseamnă jocuri ca la aparate?
- Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română