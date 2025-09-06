La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui - Antena Sport

Închide meniul
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui

La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui

Publicat: 6 septembrie 2025, 10:23

La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Miodrag Belodedici, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images

Miodrag Belodedici (61 de ani) s-a căsătorit în secret. Fostul câştigător al Cupei Campionilor Europeni, mai întâi cu Steaua Bucureşti şi apoi cu Steaua Roşie Belgrad, şi-a unit destinele cu iubita lui de mai mulţi ani, Cornelia.

Cei doi au anunţat într-una dintre rarele lor apariţii în public că s-au căsătorit. Au preferat să facă acest pas într-un cadru intim, după cum a precizat soţia fostului mare jucător al Stelei şi al echipei naţionale. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Miodrag Belodedici s-a căsătorit cu partenera lui de mai mulţi ani, Cornelia

Căsătoria noastră, atunci când a avut loc, a fost un eveniment foarte intim și nici după aceea nu au știut decât cei foarte apropiați. Oricum, nu a schimbat mare lucru, tot noi eram. Amândoi suntem născuți în Caraș Severin și suntem foarte legați de Banat. El, în zona Dunării, eu, în Banatul de munte.

Principalul lucru pe care ar trebui să îl stie lumea despre noi este că suntem foarte discreți și nu ne place ostentația. Intimitatea vieții de cuplu este esențială. Aceasta este prima noastră apariție publică în presă și probabil singura. Apropo de discreție, m-am amuzat că anul trecut, când am mers împreună la dineul Generației de Aur, presa m-a numit ‘iubita lui Belodedici’. M-am simțit ca-n tinerețe (n.r: râde). Soțul meu încă este privit ca un ‘tip’ cu iubită, nu ca un bărbat cu nevastă (n.r: râde). Bravo lui!”, a declarat Cornelia Belodedici pentru okmagazine.ro.

Eu nu mă implic prea mult în organizarea concediilor. Planifică ea totul la secundă și uneori ne întoarcem mai obosiți decât am plecat. Dar am avut vacanțe foarte frumoase împreună și în țară, și în afara țării”, a declarat Miodrag Belodedici, pentru sursa citată.

Miodrag Belodedici, alături de soţia sa
Miodrag Belodedici, alături de soţia sa, Cornelia

Miodrag Belodedici, la a doua căsătorie

Miodrag Belodedici a mai fost însurat o dată, cu Sandra Macovescu, de care a divorţat în 2001. Belodedici şi Macovescu au împreună o fată, Zandalee.

Într-un interviu acordat în trecut, Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri despre pasiunea fiicei sale. Zandalee Belodedici a locuit în Spania, acolo unde şi-a terminat şi studiile. Conform tatălui său, Zandalee este pasionată de turismul hotelier şi a absolvit Facultatea de Turism din Valencia.

Miodrag Belodedici a câştigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni cu Steaua. Cu un an înainte de răsturnarea regimului Ceauşescu, a decis să fugă din ţară. În 1991 avea să câştige Cupa Campionilor Europeni şi cu Steaua Roşie Belgrad. A evoluat în 53 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat 5 goluri. A evoluat pentru România la Campionatul Mondial din 1994 şi la cel European din 1996.

Miodrag Belodedici, alături de soţia sa, Cornelia
Miodrag Belodedici, alături de soţia sa
Miodrag Belodedici, alături de soţia sa
Miodrag Belodedici, alături de soţia sa
