La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui - Antena Sport

Miodrag Belodedici (61 de ani) s-a căsătorit în secret. Fostul câştigător al Cupei Campionilor Europeni, mai întâi cu Steaua Bucureşti şi apoi cu Steaua Roşie Belgrad, şi-a unit destinele cu iubita lui de mai mulţi ani, Cornelia.

Cei doi au anunţat într-una dintre rarele lor apariţii în public că s-au căsătorit. Au preferat să facă acest pas într-un cadru intim, după cum a precizat soţia fostului mare jucător al Stelei şi al echipei naţionale. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

“Căsătoria noastră, atunci când a avut loc, a fost un eveniment foarte intim și nici după aceea nu au știut decât cei foarte apropiați. Oricum, nu a schimbat mare lucru, tot noi eram. Amândoi suntem născuți în Caraș Severin și suntem foarte legați de Banat. El, în zona Dunării, eu, în Banatul de munte.

Principalul lucru pe care ar trebui să îl stie lumea despre noi este că suntem foarte discreți și nu ne place ostentația. Intimitatea vieții de cuplu este esențială. Aceasta este prima noastră apariție publică în presă și probabil singura. Apropo de discreție, m-am amuzat că anul trecut, când am mers împreună la dineul Generației de Aur, presa m-a numit ‘iubita lui Belodedici’. M-am simțit ca-n tinerețe (n.r: râde). Soțul meu încă este privit ca un ‘tip’ cu iubită, nu ca un bărbat cu nevastă (n.r: râde). Bravo lui!”, a declarat Cornelia Belodedici pentru okmagazine.ro.

“Eu nu mă implic prea mult în organizarea concediilor. Planifică ea totul la secundă și uneori ne întoarcem mai obosiți decât am plecat. Dar am avut vacanțe foarte frumoase împreună și în țară, și în afara țării”, a declarat Miodrag Belodedici, pentru sursa citată.