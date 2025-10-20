Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: "Rămân lângă oile mele" - Antena Sport

Valeriu Iftime, milionarul care merge cu metroul prin Bucureşti, are contracte cu Statul în valoare de 3 miliarde de euro, dar a luat decizia să nu investescă la Dinamo, temându-se că nu are suficienţi bani pentru un club atât de mare.
Iftime a vrut să investească la Dinamo câteva milioane de euro, dar decizia a fost alta până la urmă. “Mi s-a părut că e prea mult”, a spus omul de afaceri ajuns la 65 de ani. Acum, îi merge perfect la Botoşani, liderul surpriză din Liga 1.
Milionarul român care merge cu metroul a surprins din nou pe toată lumea
“Ba da, am fost tentat să investesc în fotbalul din București. La un moment dat mă gândeam la Dinamo, dar simţeam că îmi depăşeşte limitele. Eu sunt din Botoşani, sunt un provincial şi vreau să rămân în «cojocul meu», lângă oile mele. Mi s-a părut că e prea mult şi că ar fi trebuit să stăpânesc fenomenul mult mai bine, cap-coadă.
Eu la fotbal nu mă duc aproape deloc. Mă gândeam la greutăţile lor, la insolvenţa lor… era greu de pus la punct. Am vorbit cu cineva, eram aproape, mă gândeam la câteva milioane de euro şi mă întrebam cât de mult poate creşte Dinamo ca brand”, a spus Iftime, citat de orangesport.ro.
Valeriu Iftime merge cu metroul
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 30 de milioane de euro în 2022. Societăţile lui Valeriu Iftime au mers excelent de atunci. În 2023, Valeriu Iftime dezvăluia că societăţile sale au rulat 200 de milioane de euro.
- Ce înseamnă jocuri ca la aparate?
- Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română
- Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
- Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
- Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America