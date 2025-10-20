Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: "Rămân lângă oile mele" - Antena Sport

Valeriu Iftime, milionarul care merge cu metroul prin Bucureşti, are contracte cu Statul în valoare de 3 miliarde de euro, dar a luat decizia să nu investescă la Dinamo, temându-se că nu are suficienţi bani pentru un club atât de mare.

Iftime a vrut să investească la Dinamo câteva milioane de euro, dar decizia a fost alta până la urmă. “Mi s-a părut că e prea mult”, a spus omul de afaceri ajuns la 65 de ani. Acum, îi merge perfect la Botoşani, liderul surpriză din Liga 1.

“Ba da, am fost tentat să investesc în fotbalul din București. La un moment dat mă gândeam la Dinamo, dar simţeam că îmi depăşeşte limitele. Eu sunt din Botoşani, sunt un provincial şi vreau să rămân în «cojocul meu», lângă oile mele. Mi s-a părut că e prea mult şi că ar fi trebuit să stăpânesc fenomenul mult mai bine, cap-coadă.

Eu la fotbal nu mă duc aproape deloc. Mă gândeam la greutăţile lor, la insolvenţa lor… era greu de pus la punct. Am vorbit cu cineva, eram aproape, mă gândeam la câteva milioane de euro şi mă întrebam cât de mult poate creşte Dinamo ca brand”, a spus Iftime, citat de orangesport.ro.

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.