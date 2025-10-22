Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: "Până la urmă, ce putem să riscăm?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?”

Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?”

Publicat: 22 octombrie 2025, 20:08

Comentarii
Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: Până la urmă, ce putem să riscăm?

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a venit cu o variantă surpriză pentru echipa sa, care se confruntă cu mai multe probleme. Măcinată de accidentări și cu rezultate dezamăgitoare în ultima perioadă, FCSB pare că nu mai are soluții în centrul apărării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Vlad Chiricheș au probleme medicale, Siyabonga Ngezana fiind singurul fundaș central de meserie în acest moment, la dispoziția lui Elias Charalambous.

Un tânăr de 16 ani, propunerea surpriză a lui Mihai Stoica: “E posibil să joace”

Ținând cont de situația în care se află echipa de seniori, Mihai Stoica a făcut referire la victoria FCSB-ului din Youth League și este de părere că Charalambous ar putea apela și la tânărul de 16 ani Andrei Dăncuș, fundaș central:

“Nu ne gândim să aducem fundași centrali liberi de contract. Dacă un jucător e liber, e liber de prin mai-iunie. Și atunci ce să faci cu el? Am avut șapte milioane de variante.

Astăzi, echipa noastră de Youth League a jucat împotriva campioanei Croației, Dinamo Zagreb (n.r. – Lokomotiva Zagreb), care a folosit jucători născuți în 2006-2007.

Reclamă
Reclamă

Noi, în afară de faptul că nu am avut Toma și Stoian, care erau eligibili, singura echipă care a folosit un jucător născut în 2009 am fost noi.

Andrei Dăncuș a jucat meciul acesta, având 16 ani, și a făcut-o foarte bine. E posibil să joace Andrei Dăncuș, pentru că este fundaș central. Până la urmă, ce putem să riscăm, în situația în care suntem?”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1
20:56
VideoJurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
20:55
VideoJurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
20:52
VideoJurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference League
20:50
VideoJurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu Bologna
20:38
Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!