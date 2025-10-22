Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: "Până la urmă, ce putem să riscăm?" - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a venit cu o variantă surpriză pentru echipa sa, care se confruntă cu mai multe probleme. Măcinată de accidentări și cu rezultate dezamăgitoare în ultima perioadă, FCSB pare că nu mai are soluții în centrul apărării.
Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Vlad Chiricheș au probleme medicale, Siyabonga Ngezana fiind singurul fundaș central de meserie în acest moment, la dispoziția lui Elias Charalambous.
Un tânăr de 16 ani, propunerea surpriză a lui Mihai Stoica: “E posibil să joace”
Ținând cont de situația în care se află echipa de seniori, Mihai Stoica a făcut referire la victoria FCSB-ului din Youth League și este de părere că Charalambous ar putea apela și la tânărul de 16 ani Andrei Dăncuș, fundaș central:
“Nu ne gândim să aducem fundași centrali liberi de contract. Dacă un jucător e liber, e liber de prin mai-iunie. Și atunci ce să faci cu el? Am avut șapte milioane de variante.
Astăzi, echipa noastră de Youth League a jucat împotriva campioanei Croației, Dinamo Zagreb (n.r. – Lokomotiva Zagreb), care a folosit jucători născuți în 2006-2007.
Noi, în afară de faptul că nu am avut Toma și Stoian, care erau eligibili, singura echipă care a folosit un jucător născut în 2009 am fost noi.
Andrei Dăncuș a jucat meciul acesta, având 16 ani, și a făcut-o foarte bine. E posibil să joace Andrei Dăncuș, pentru că este fundaș central. Până la urmă, ce putem să riscăm, în situația în care suntem?”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
